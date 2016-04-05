|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:18
Курил сейчас на балконе.
Понаблюдал пуск ракеты из Белгорода и прилёт. Куда-то на запад Харькова.
Не знаю, куда попали, но фейерверк был сильный. Разгорается пожар. Очень сильный.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:29
detroytred написав:
.............
Мені б хотілося почути від Піонтковського, як він практично уявляє отакі відмову.
Насколько понял, он рассчитывает на то, что нижестоящие офицеры не такие отмороженные, как их главком, и при получении такого приказа просто сместят/убьют его.
Верится, конечно, слабо.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:33
detroytred написав: ЛАД написав: lapay написав:
......
Не будуть вони перебирати дитячі скелети в Маріуполі, і покаяння не буде. Ми їх не переможемо, бо Перемога - це викинути їх за Урал, американці теж не можуть, бо в них Бомба.
Тільки холодна війна, санкції, технологічне відставання, поступова деградація. Ідея руського міра повинна стати такою ж маргінальною, як ідея комунізму в період пізнього совка.
Тоже метод добиться раскаяния.
Чем плохо?
Холодної війни ще треба дістати.
Рашка це розуміє. Тому війна гаряча. Її влаштовує саме цей формат.
Горячая война не может продолжаться бесконечно.
Эпоха 100-летних войн прошла. Рано или поздно горячая фаза закончится и начнётся холодная.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:01
Starikan написав: ЛАД написав:
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
Ненависть к Украине там с 2004 года, которая разжигалась как рфией, так и регионалами, для спонсоров которых нужен был пророссийский през и "навіки разом".
Но юридически это было невозможно оформить.
Какие проблемы?
Тут другое. Представьте себе, что год назад Зеленский заявил: "Признаём независимость Л/ДНР в существующих границах".
Надо расписывать, что произошло бы дальше?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:05
flysoulfly написав: Starikan написав: ЛАД написав:
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
это ничего б не дало.
рашисты придумали б ЛЮБОЙ другой повод для, как они уже провозгласили, - "окончательного решения украинского вопроса"
Безусловно.
И я об этом в процитированном посте писал.
Но для информационной войны это было бы нам очень
выгодно. Сняло бы многие аргументы Путина и Лаврова как для россиян, так и для всего мира.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:05
edvardd написав:
Турция отозвала вето по заявке Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Стороны подписали меморандум
Надежды путина по срыву выступления Швеции и Финляндии в НАТО провалились !
стало быть эти цивилизованные страны дадут под тухес курдам и направят их изучать бытие в турецкие края.
-
pilker
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 20.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:08
Starikan написав: flysoulfly написав: Starikan написав:
--------------ЛАД
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
--------------
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
это ничего б не дало.
рашисты придумали б ЛЮБОЙ другой повод для, как они уже провозгласили, - "окончательного решения украинского вопроса"
В любом случае это пустые разговоры и эмоции.
Это так.
Но не надо повторять старые ошибки. Чтобы потом не было: "Ну что сейчас уже об этом ?говорить? Это уже прошло".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:23
Faceless написав:
ЛАД написав:Ничего не напоминает?
А "мириться" в конечном итоге всё равно придётся. У нас нет возможности перенести Украину на другую сторону глобуса. Это не значит "целоваться в дёсны", но устанавливать мало-мальски добрососедские отношения придётся.
Ми вже давно не у складі РІ, то ж аналогія поганенька.
Простите, Вы очень непоследовательны.
На один момент указывал detroytred
:
Треба все ж визначитися: або в рашці закінчуються бажаючі воювати та тощо; або оте, що Ви написали (тобто всі вони ідейні воїтелі і нема їм числа).
Здесь то же самое. На форуме всё время пишут, что в Союзе мы тоже были на положении колонии и замена РИ на Союз в этом отношении ничего не поменяла.
Или всё же в Союзе мы были самостоятельными и хотя бы в какой-то степени "независимыми"?
"Миритися" хіба що з плином часу, коли, так чи інакше, а події забуваються, кожне наступне покоління вже не сприймає минуле так близько для себе. А наше завдання, нашого покоління - щоб то не забувалося якомога довше, щоб кацап і все, що з ним пов'язане, викликало тільки ненависть і огиду, щоб мати з ними щось спільне було ганьбою й соромом. І цьому треба привчати з дитинства, щоб у дітей і ідеї не виникало про "добрососєдство" з виродками.
Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:28
Faceless написав:
ЛАД написав:О лозунгах "москаляку на гілляку" и "Украина понад усе" я писал ещё в 2014 на политветке.
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса". Это, конечно, не предотвратило бы войну, но облегчило бы нам информационную войну. На некоторых эта пропаганда действует (не только у нас, но и в мире).
P.s. Кстати, насчёт "немцы не знали" так себе аргумент. Скорее, "закрывали глаза" и делали вид, что не знали.
Я не бачу нічого поганого в тих лозунгах, не бачив тоді і тим паче зараз.
Добре, що ви не в уряді, бо з вашою логікою треба віддавати місто за містом, і забувати про них.
Для "аргументів" кацапам не потрібні ніякі факти, висмоктати з пальця й набрехати вони можуть незалежно від того. І ніяк інформаційну війну це не полегшило б, бо брехати вони можуть в будь-яких масштабах.
Где Вы в моей логике увидели, что "треба віддавати місто за містом, і забувати про них" не очень понятно.
Сможете объяснить?
Может что-то не так с логикой у Вас?
А о лозунгах... Вам напомнить лозунги наци или всё же вспомните сами? Эти лозунги как-то напоминают.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:30
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Ничего не напоминает?
А "мириться" в конечном итоге всё равно придётся. У нас нет возможности перенести Украину на другую сторону глобуса. Это не значит "целоваться в дёсны", но устанавливать мало-мальски добрососедские отношения придётся.
Ми вже давно не у складі РІ, то ж аналогія поганенька.
Простите, Вы очень непоследовательны.
На один момент указывал detroytred
:
Треба все ж визначитися: або в рашці закінчуються бажаючі воювати та тощо; або оте, що Ви написали (тобто всі вони ідейні воїтелі і нема їм числа).
Здесь то же самое. На форуме всё время пишут, что в Союзе мы тоже были на положении колонии и замена РИ на Союз в этом отношении ничего не поменяла.
Или всё же в Союзе мы были самостоятельными и хотя бы в какой-то степени "независимыми"?
"Миритися" хіба що з плином часу, коли, так чи інакше, а події забуваються, кожне наступне покоління вже не сприймає минуле так близько для себе. А наше завдання, нашого покоління - щоб то не забувалося якомога довше, щоб кацап і все, що з ним пов'язане, викликало тільки ненависть і огиду, щоб мати з ними щось спільне було ганьбою й соромом. І цьому треба привчати з дитинства, щоб у дітей і ідеї не виникало про "добрососєдство" з виродками.
Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.
З розвалу совка пройшло вже більше 30 років, встигло вирости покоління, яке взагалі його не застало, ще одне покоління його по суті не пам'ятає. Який сенс порівнювати ситуацію з історією, де процес виходу тільки починається
Погано пахнуть руки після цигарок, а не мої заклики. Ви краще конкретно вже поясніть, до чого закликаєте ви
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31721
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 7541 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|97171
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|455465
|
|
|1
|3154
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|