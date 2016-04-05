Додано: Сер 29 чер, 2022 00:02

Faceless написав: ............

В мене з логікою все добре, це ви, а не я, пишете неодноразово вже що лднр треба "визнати й забути". ............В мене з логікою все добре, це ви, а не я, пишете неодноразово вже що лднр треба "визнати й забути".

возможно,

Вашим

не знаю

У вас якась хвороблива, і при тому необгрунтована, зацикленість на нацистах. І, дозвольте вгадаю, все, що ви про них читали - не першоджерело, а якісь радянські тези. То ж що там взагалі вам може щось нагадувати

Ви краще конкретно вже поясніть, до чого закликаєте ви

Я писал не так.Я пишу, что это,надо было сделать, если веритьвзглядам на Донбасс, что там живут враги Украины. Яобстановку на Донбассе и настроения людей там. Но хорошо помню, крики 14 года о том, что там "быдло", которое надо "огородить забором". После этого стоит удивляться, что они захотели отделиться?Хотя, конечно, что без Гиркина и росс. провокаций всего этого не произошло бы. Но наши ошибки помогли Путину.Насчёт логики я спрашивал у Вас, откуда Вы сделали вывод, что я считаю, что "треба віддавати місто за містом, і забувати про них"?Вы знаете, что и сколько я за свою жизнь прочитал? И какие выводы сделал из прочитанного?У меня нет хворобливой зацикленості. Но я из того поколения, которое уже не застало "ту" войну, но наши родители в ней участвовали и их отношение к войне и нацизму мы хорошо помним. И я помню о том, сколько моих родственников погибли. И сколько горя она принесла. Поэтому я считаю, что нацизм надо давить в зародыше и не давать ему развиваться.И я не хочу, чтобы в результате нашей борьбы и победы мы превратились в модификацию России и начали проповедовать ненависть, жестокость и нетерпимость.Война штука жестокая и люди на ней ожесточаются. Это неизбежно, естественно и необходимо. Иначе воевать и убивать врагов не получится. Но при этом надо суметь вовремя остановиться, чтобы не превратиться в таких же "выродков" как агрессор.Я очень много пишу и своих взглядов не скрываю. По-моему, любой непредубеждённый человек вполне может понять.Если Вам всё же что-то неясно, спросите конкретно, я отвечу.