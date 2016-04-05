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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 чер, 2022 23:35
Faceless написав: Zebra написав: Faceless написав:
Нажаль, нам від цього краще не стане, вони носії тієї самої ментальної зарази, і в жодному разі нам не союзники
Мы дадим им ножи, клинки и бутылочки.
Ну, винищать вони один етнос, але вони самі ті сами росіяни, такі самі агресори, будуть вести ту саму політику. Для нас нічого не зміниться
Вам не кажется, что Вы всё же скатываетесь к нацизму?
"Кацапы - выродки (генетические)".
Теперь оказывается, что азиаты и кавказцы Вас тоже не устраивают.
Другой Земли, простите, для украинцев пока нет.
Может, надо учиться уживаться с соседями, которых бог послал?
P.s. Не подскажете, зачем Вы убираете ссылки на цитируемые Вами посты?
Очень неудобно, часто хочется посмотреть весь пост, на который Вы отвечаете. Приходится тратить время на поиск.
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ЛАД
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Додано: Вів 28 чер, 2022 23:36
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:О лозунгах "москаляку на гілляку" и "Украина понад усе" я писал ещё в 2014 на политветке.
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса". Это, конечно, не предотвратило бы войну, но облегчило бы нам информационную войну. На некоторых эта пропаганда действует (не только у нас, но и в мире).
P.s. Кстати, насчёт "немцы не знали" так себе аргумент. Скорее, "закрывали глаза" и делали вид, что не знали.
Я не бачу нічого поганого в тих лозунгах, не бачив тоді і тим паче зараз.
Добре, що ви не в уряді, бо з вашою логікою треба віддавати місто за містом, і забувати про них.
Для "аргументів" кацапам не потрібні ніякі факти, висмоктати з пальця й набрехати вони можуть незалежно від того. І ніяк інформаційну війну це не полегшило б, бо брехати вони можуть в будь-яких масштабах.
Где Вы в моей логике увидели, что "треба віддавати місто за містом, і забувати про них" не очень понятно.
Сможете объяснить?
Может что-то не так с логикой у Вас?
А о лозунгах... Вам напомнить лозунги наци или всё же вспомните сами? Эти лозунги как-то напоминают.
В мене з логікою все добре, це ви, а не я, пишете неодноразово вже що лднр треба "визнати й забути".
У вас якась хвороблива, і при тому необярунтована, зацикленість на нацистах. І, дозвольте вгадаю, все, що ви про них читали - не першоджерело, а якісь радянські тези. То ж що там взагалі вам може щось нагадувати
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Faceless
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Додано: Вів 28 чер, 2022 23:40
ЛАД написав:
Горячая война не может продолжаться бесконечно.
Эпоха 100-летних войн прошла. Рано или поздно горячая фаза закончится и начнётся холодная.
да ладно,
"столетние" войны тоже не были перманентно горячими.
Они часто шли примерно как палестино(арабо)-израильские 100500 официальных войн, "конфликтов" и "инцидентов" типа терактов (период условно с 1946 до... FOREVER? ).
Т.е.
...
4я российско-украинская война,
через год - 5я российско-украинская война,
через пару лет - 6я
итп ...
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 чер, 2022 00:02
Faceless написав:
............
В мене з логікою все добре, це ви, а не я, пишете неодноразово вже що лднр треба "визнати й забути".
Я писал не так.
Я пишу, что это, возможно,
надо было сделать, если верить Вашим
взглядам на Донбасс, что там живут враги Украины. Я не знаю
обстановку на Донбассе и настроения людей там. Но хорошо помню, крики 14 года о том, что там "быдло", которое надо "огородить забором". После этого стоит удивляться, что они захотели отделиться?
Хотя, конечно, что без Гиркина и росс. провокаций всего этого не произошло бы. Но наши ошибки помогли Путину.
Насчёт логики я спрашивал у Вас, откуда Вы сделали вывод, что я считаю, что "треба віддавати місто за містом, і забувати про них"?
У вас якась хвороблива, і при тому необгрунтована, зацикленість на нацистах. І, дозвольте вгадаю, все, що ви про них читали - не першоджерело, а якісь радянські тези. То ж що там взагалі вам може щось нагадувати
Вы знаете, что и сколько я за свою жизнь прочитал? И какие выводы сделал из прочитанного?
У меня нет хворобливой зацикленості. Но я из того поколения, которое уже не застало "ту" войну, но наши родители в ней участвовали и их отношение к войне и нацизму мы хорошо помним. И я помню о том, сколько моих родственников погибли. И сколько горя она принесла. Поэтому я считаю, что нацизм надо давить в зародыше и не давать ему развиваться.
И я не хочу, чтобы в результате нашей борьбы и победы мы превратились в модификацию России и начали проповедовать ненависть, жестокость и нетерпимость.
Война штука жестокая и люди на ней ожесточаются. Это неизбежно, естественно и необходимо. Иначе воевать и убивать врагов не получится. Но при этом надо суметь вовремя остановиться, чтобы не превратиться в таких же "выродков" как агрессор.
Ви краще конкретно вже поясніть, до чого закликаєте ви
Я очень много пишу и своих взглядов не скрываю. По-моему, любой непредубеждённый человек вполне может понять.
Если Вам всё же что-то неясно, спросите конкретно, я отвечу.
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ЛАД
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Додано: Сер 29 чер, 2022 00:23
flysoulfly написав: ЛАД написав:
Горячая война не может продолжаться бесконечно.
Эпоха 100-летних войн прошла. Рано или поздно горячая фаза закончится и начнётся холодная.
да ладно,
"столетние" войны тоже не были перманентно горячими.
Они часто шли примерно как палестино(арабо)-израильские 100500 официальных войн, "конфликтов" и "инцидентов" типа терактов (период условно с 1946 до... FOREVER? ).
Т.е.
...
4я российско-украинская война,
через год - 5я российско-украинская война,
через пару лет - 6я
итп ...
Не надо передёргивать.
Арабо-израильские войны - 1948, 1967, 1973. Понятно, что была ещё куча более или менее мелких столкновений и конфликтов, но всё же "войнами" их называть не стоит.
Ну и Ближний Восток это всё же не Европа.
P.s. Кстати, пожар, о кот. я писал всё ещё продолжается.
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ЛАД
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