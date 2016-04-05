Faceless написав:Нажаль, нам від цього краще не стане, вони носії тієї самої ментальної зарази, і в жодному разі нам не союзники
Мы дадим им ножи, клинки и бутылочки.
Ну, винищать вони один етнос, але вони самі ті сами росіяни, такі самі агресори, будуть вести ту саму політику. Для нас нічого не зміниться
Вам не кажется, что Вы всё же скатываетесь к нацизму? "Кацапы - выродки (генетические)". Теперь оказывается, что азиаты и кавказцы Вас тоже не устраивают. Другой Земли, простите, для украинцев пока нет. Может, надо учиться уживаться с соседями, которых бог послал?
P.s. Не подскажете, зачем Вы убираете ссылки на цитируемые Вами посты? Очень неудобно, часто хочется посмотреть весь пост, на который Вы отвечаете. Приходится тратить время на поиск.
ЛАД написав:О лозунгах "москаляку на гілляку" и "Украина понад усе" я писал ещё в 2014 на политветке. При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса". Это, конечно, не предотвратило бы войну, но облегчило бы нам информационную войну. На некоторых эта пропаганда действует (не только у нас, но и в мире).
P.s. Кстати, насчёт "немцы не знали" так себе аргумент. Скорее, "закрывали глаза" и делали вид, что не знали.
Я не бачу нічого поганого в тих лозунгах, не бачив тоді і тим паче зараз. Добре, що ви не в уряді, бо з вашою логікою треба віддавати місто за містом, і забувати про них. Для "аргументів" кацапам не потрібні ніякі факти, висмоктати з пальця й набрехати вони можуть незалежно від того. І ніяк інформаційну війну це не полегшило б, бо брехати вони можуть в будь-яких масштабах.
Где Вы в моей логике увидели, что "треба віддавати місто за містом, і забувати про них" не очень понятно. Сможете объяснить? Может что-то не так с логикой у Вас? А о лозунгах... Вам напомнить лозунги наци или всё же вспомните сами? Эти лозунги как-то напоминают.
В мене з логікою все добре, це ви, а не я, пишете неодноразово вже що лднр треба "визнати й забути". У вас якась хвороблива, і при тому необярунтована, зацикленість на нацистах. І, дозвольте вгадаю, все, що ви про них читали - не першоджерело, а якісь радянські тези. То ж що там взагалі вам може щось нагадувати
ЛАД написав:Горячая война не может продолжаться бесконечно. Эпоха 100-летних войн прошла. Рано или поздно горячая фаза закончится и начнётся холодная.
да ладно, "столетние" войны тоже не были перманентно горячими. Они часто шли примерно как палестино(арабо)-израильские 100500 официальных войн, "конфликтов" и "инцидентов" типа терактов (период условно с 1946 до... FOREVER? ).
Т.е. ... 4я российско-украинская война, через год - 5я российско-украинская война, через пару лет - 6я итп ...
Faceless написав:............ В мене з логікою все добре, це ви, а не я, пишете неодноразово вже що лднр треба "визнати й забути".
Я писал не так. Я пишу, что это, возможно, надо было сделать, если верить Вашим взглядам на Донбасс, что там живут враги Украины. Я не знаю обстановку на Донбассе и настроения людей там. Но хорошо помню, крики 14 года о том, что там "быдло", которое надо "огородить забором". После этого стоит удивляться, что они захотели отделиться? Хотя, конечно, что без Гиркина и росс. провокаций всего этого не произошло бы. Но наши ошибки помогли Путину. Насчёт логики я спрашивал у Вас, откуда Вы сделали вывод, что я считаю, что "треба віддавати місто за містом, і забувати про них"?
У вас якась хвороблива, і при тому необгрунтована, зацикленість на нацистах. І, дозвольте вгадаю, все, що ви про них читали - не першоджерело, а якісь радянські тези. То ж що там взагалі вам може щось нагадувати
Вы знаете, что и сколько я за свою жизнь прочитал? И какие выводы сделал из прочитанного? У меня нет хворобливой зацикленості. Но я из того поколения, которое уже не застало "ту" войну, но наши родители в ней участвовали и их отношение к войне и нацизму мы хорошо помним. И я помню о том, сколько моих родственников погибли. И сколько горя она принесла. Поэтому я считаю, что нацизм надо давить в зародыше и не давать ему развиваться.
И я не хочу, чтобы в результате нашей борьбы и победы мы превратились в модификацию России и начали проповедовать ненависть, жестокость и нетерпимость. Война штука жестокая и люди на ней ожесточаются. Это неизбежно, естественно и необходимо. Иначе воевать и убивать врагов не получится. Но при этом надо суметь вовремя остановиться, чтобы не превратиться в таких же "выродков" как агрессор.
Ви краще конкретно вже поясніть, до чого закликаєте ви
Я очень много пишу и своих взглядов не скрываю. По-моему, любой непредубеждённый человек вполне может понять. Если Вам всё же что-то неясно, спросите конкретно, я отвечу.
ЛАД написав:Горячая война не может продолжаться бесконечно. Эпоха 100-летних войн прошла. Рано или поздно горячая фаза закончится и начнётся холодная.
да ладно, "столетние" войны тоже не были перманентно горячими. Они часто шли примерно как палестино(арабо)-израильские 100500 официальных войн, "конфликтов" и "инцидентов" типа терактов (период условно с 1946 до... FOREVER? ).
Т.е. ... 4я российско-украинская война, через год - 5я российско-украинская война, через пару лет - 6я итп ...
Не надо передёргивать. Арабо-израильские войны - 1948, 1967, 1973. Понятно, что была ещё куча более или менее мелких столкновений и конфликтов, но всё же "войнами" их называть не стоит. Ну и Ближний Восток это всё же не Европа.
P.s. Кстати, пожар, о кот. я писал всё ещё продолжается.
ЛАД написав:Горячая война не может продолжаться бесконечно. Эпоха 100-летних войн прошла. Рано или поздно горячая фаза закончится и начнётся холодная.
да ладно, "столетние" войны тоже не были перманентно горячими. Они часто шли примерно как палестино(арабо)-израильские 100500 официальных войн, "конфликтов" и "инцидентов" типа терактов (период условно с 1946 до... FOREVER? ).
Т.е. ... 4я российско-украинская война, через год - 5я российско-украинская война, через пару лет - 6я итп ...
Не надо передёргивать. Арабо-израильские войны - 1948, 1967, 1973. Понятно, что была ещё куча более или менее мелких столкновений и конфликтов
ну да - "мелких" для такой "огромной" страны как Израиль... типа почти десятилетней кровопролитнейшей но "неофициальной" израильско-палестинской войны в Ливане в 80х (даже "гневно осужденной" ООН), типа массированных общевойсковых "спецопераций" против сотен тысяч контролируемых ООП/ХАМАС/Хезболла палестинцев, типа бомбардировок и оккупации трети Иордании , типа многолетней Интифады и бесчисленных терактов по несколько десятков жертв каждый...
Реально в любой момент в Израиле может взорваться бомба или прилететь ракета - ничего не напоминает из украинского бытия?
...не Европа... Так, например, Бейрут до разгара гражданской войны всю первую половину ХХвека считался "арабским Парижем", был богатейшим и цивилизованнейшим, европеизированным городом Ближнего Востока и Магриба.
Украинско-московитовское противостояние именно схоже с ситуацией между арабами и евреями, в широком смысле. Мы хотим жить, а русня хочет, чтоб нас не было. Киевлянка Голда Меир подтвердила бы.
В Бундестаге призывают расследовать умышленное создание энергозависимости Германии от России. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер.
"Эта зависимость была намеренно сформирована канцлерами Шредер и Меркель в течение последних 16-20 лет. Мы должны расследовать причины, почему мы отказали многим другим поставщикам, в частности, из Норвегии, Нидерландов, Алжира и других стран. Почему мы не строили LNG-терминалы вместо закупки российского газа? Необходимо расследовать, почему намеренно создавалась эта энергетическая зависимость", – заявил политик.
"И это моя задача как политика объяснить немцам, что большие счета в их платежках, это не результат войны, а результат умышленных действий российских политиков, вовлеченных в энергетический сектор и нацеленных на уничтожение энергетической независимости Германии", - подытожил депутат Бундестага.
В свою очередь, в Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что для достижения энергетической независимости Германии от поставок газа из России необходимы общенациональные усилия как на уровне федерального правительства и местных властей, так и на уровне частных компаний и домохозяйств. К 2024 г. уровень потребления российского газа Германией можно сократить до 10%.