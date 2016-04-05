ЛАД написав:Горячая война не может продолжаться бесконечно. Эпоха 100-летних войн прошла. Рано или поздно горячая фаза закончится и начнётся холодная.
да ладно, "столетние" войны тоже не были перманентно горячими. Они часто шли примерно как палестино(арабо)-израильские 100500 официальных войн, "конфликтов" и "инцидентов" типа терактов (период условно с 1946 до... FOREVER? ).
Т.е. ... 4я российско-украинская война, через год - 5я российско-украинская война, через пару лет - 6я итп ...
Не надо передёргивать. Арабо-израильские войны - 1948, 1967, 1973. Понятно, что была ещё куча более или менее мелких столкновений и конфликтов, но всё же "войнами" их называть не стоит. Ну и Ближний Восток это всё же не Европа.
P.s. Кстати, пожар, о кот. я писал всё ещё продолжается.
ЛАД написав:Горячая война не может продолжаться бесконечно. Эпоха 100-летних войн прошла. Рано или поздно горячая фаза закончится и начнётся холодная.
да ладно, "столетние" войны тоже не были перманентно горячими. Они часто шли примерно как палестино(арабо)-израильские 100500 официальных войн, "конфликтов" и "инцидентов" типа терактов (период условно с 1946 до... FOREVER? ).
Т.е. ... 4я российско-украинская война, через год - 5я российско-украинская война, через пару лет - 6я итп ...
Не надо передёргивать. Арабо-израильские войны - 1948, 1967, 1973. Понятно, что была ещё куча более или менее мелких столкновений и конфликтов
ну да - "мелких" для такой "огромной" страны как Израиль... типа почти десятилетней кровопролитнейшей но "неофициальной" израильско-палестинской войны в Ливане в 80х (даже "гневно осужденной" ООН), типа массированных общевойсковых "спецопераций" против сотен тысяч контролируемых ООП/ХАМАС/Хезболла палестинцев, типа бомбардировок и оккупации трети Иордании , типа многолетней Интифады и бесчисленных терактов по несколько десятков жертв каждый...
Реально в любой момент в Израиле может взорваться бомба или прилететь ракета - ничего не напоминает из украинского бытия?
...не Европа... Так, например, Бейрут до разгара гражданской войны всю первую половину ХХвека считался "арабским Парижем", был богатейшим и цивилизованнейшим, европеизированным городом Ближнего Востока и Магриба.
Украинско-московитовское противостояние именно схоже с ситуацией между арабами и евреями, в широком смысле. Мы хотим жить, а русня хочет, чтоб нас не было. Киевлянка Голда Меир подтвердила бы.
В Бундестаге призывают расследовать умышленное создание энергозависимости Германии от России. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер.
"Эта зависимость была намеренно сформирована канцлерами Шредер и Меркель в течение последних 16-20 лет. Мы должны расследовать причины, почему мы отказали многим другим поставщикам, в частности, из Норвегии, Нидерландов, Алжира и других стран. Почему мы не строили LNG-терминалы вместо закупки российского газа? Необходимо расследовать, почему намеренно создавалась эта энергетическая зависимость", – заявил политик.
"И это моя задача как политика объяснить немцам, что большие счета в их платежках, это не результат войны, а результат умышленных действий российских политиков, вовлеченных в энергетический сектор и нацеленных на уничтожение энергетической независимости Германии", - подытожил депутат Бундестага.
В свою очередь, в Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что для достижения энергетической независимости Германии от поставок газа из России необходимы общенациональные усилия как на уровне федерального правительства и местных властей, так и на уровне частных компаний и домохозяйств. К 2024 г. уровень потребления российского газа Германией можно сократить до 10%.
До теми порівняння фашистської Німеччини та сучасного оркостану.
Німеччина і її населення завжди були розумні, працьовиті і передові. Причому не тільки в питаннях ВПК (це вже як наслідок) , а і в масових товарах. Інша справа що Гітлер спіймав плодюче підгрунтя і на ідеях реваншизму отруїв нацією вялічієм, зверхністю та нацизмом. А ось балалайня абсолютно нічого з себе не являла ніколи. Пробила діру в планеті , смокче копалини і на цьому живе. Нічого людству не принесла і ніколи не принесе. Проте зневажає весь світ, переконуючи себе в акуітєльності. А хто не згоден, того спалим в пєпєл. І тому я згоден, що в цьому вигляді, як вона існує вже багато років, сотні років, вона не потрібна людству. Це ракова пухлина.
ЛАД написав:Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.
Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.
На сегодняшний в войне против Украины задействовано 105 российских батальонно-тактических групп. При этом, российское командование намерено сформировать за счёт резервов ещё ль 40 до 50 БТГр, доведя их общее количество до 150-160 БТГр.
Интересно то, что формирование дополнительных подразделений отмечается в первую очередь в 155 обр мп (Владивосток) ТОФ. Так уже сформирована новая БТГр, ожидающая отправки на территорию Украины.
Интересно это тем, что буквально на прошлой одна из БТГр 155-й ОБР МП ТОФ перестала в Украине существовать.
Zebra написав: Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Русня в агонии, она стремительно вымирает.
Я думал, что они так хотят Украину из за 30+ млн. славян которых можно ассимилировать. Но из за своей тупости получили 30+ млн. врагов. То орали, что Голодомора, завоеваний и репрессий не было, и тут же освежают историческую память своей фашисткой политикой и войной.
Zebra написав: Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Русня в агонии, она стремительно вымирает.
Я думал, что они так хотят Украину из за 30+ млн. славян которых можно ассимилировать. Но из за своей тупости получили 30+ млн. врагов. То орали, что Голодомора, завоеваний и репрессий не было, и тут же освежают историческую память своей фашисткой политикой и войной.
никого они не хотят, замочить людей как можно больше причем с обоих сторон, пуйлу скучно умирать в одиночку.
Вся их идеология высосана из пальца, в "защиту русских" (или русскоязычных) верят только недоумки, на РФ есть регионы где население массово русского языка не знает, Ямал (ханты и ненцы) или Дагестан с его ломанным кавказскими полурусским. И никого это не беспокоит что русских оттуда могут попросить, как и из Татарстана, Чечни, Бурятии.
Тут вчера шла дискуссия о том что с ними делать, я считаю что ничего не делать (с мирными), со временем они сами себя уничтожат. С патологической ненавистью к кому либо жить по человечески невозможно, от этого едет крыша. Инфа 100%.
Впереди у русских либо покаяние либо саморазрушение государства и нации. Процесс не быстрый, столетия, но неотвратимый. С гитлеровской Германией все решилось относительно быстро, потому что всем миром навалились и задавили. пока что это не наш случай. В истории есть примеры столетней вражды между народами. Скорее всего нас ждёт такой вариант. Будем жить с РФ как с ДНР. В изоляции друг от друга, не признавая легитимности друг друга, документов и всего остального.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 чер, 2022 09:39, всього редагувалось 10 разів.
vitaliian написав: никого они не хотят, замочить людей как можно больше причем с обоих сторон, пуйлу скучно умирать в одиночку.
Такие мысли меня стали посещать всё чаще. Не знаю чьи слова, но звучат примерно так: Молодые думают как будут жить дальше, старые, что будет после их смерти. Вот и старый путлер думает походу, только про это.