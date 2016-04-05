Додано: Сер 29 чер, 2022 08:58

alex_dvornichenko написав: Zebra написав: Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Русня в агонии, она стремительно вымирает. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Русня в агонии, она стремительно вымирает.

Я думал, что они так хотят Украину из за 30+ млн. славян которых можно ассимилировать. Но из за своей тупости получили 30+ млн. врагов. То орали, что Голодомора, завоеваний и репрессий не было, и тут же освежают историческую память своей фашисткой политикой и войной. Я думал, что они так хотят Украину из за 30+ млн. славян которых можно ассимилировать. Но из за своей тупости получили 30+ млн. врагов. То орали, что Голодомора, завоеваний и репрессий не было, и тут же освежают историческую память своей фашисткой политикой и войной.

никого они не хотят, замочить людей как можно больше причем с обоих сторон, пуйлу скучно умирать в одиночку.Вся их идеология высосана из пальца, в "защиту русских" (или русскоязычных) верят только недоумки, на РФ есть регионы где население массово русского языка не знает, Ямал (ханты и ненцы) или Дагестан с его ломанным кавказскими полурусским. И никого это не беспокоит что русских оттуда могут попросить, как и из Татарстана, Чечни, Бурятии.Тут вчера шла дискуссия о том что с ними делать, я считаю что ничего не делать (с мирными), со временем они сами себя уничтожат. С патологической ненавистью к кому либо жить по человечески невозможно, от этого едет крыша. Инфа 100%.Впереди у русских либо покаяние либо саморазрушение государства и нации. Процесс не быстрый, столетия, но неотвратимый. С гитлеровской Германией все решилось относительно быстро, потому что всем миром навалились и задавили. пока что это не наш случай. В истории есть примеры столетней вражды между народами. Скорее всего нас ждёт такой вариант. Будем жить с РФ как с ДНР. В изоляции друг от друга, не признавая легитимности друг друга, документов и всего остального.