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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:19
Zebra написав: ЛАД написав:
Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.
Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.
А что по населению в Украине?
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:35
Грйс-мэн написав: Zebra написав: ЛАД написав:
Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.
Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.
А что по населению в Украине?
Аналогично, но мы не империя, нам не нужно держать в узде другие народы.
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Zebra
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:38
Zebra написав: ЛАД написав:
Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.
Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.
на ваш век русни хватит, не так быстро они вымирают.
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vitaliian
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:39
Грйс-мэн написав: Zebra написав: ЛАД написав:
Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.
Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.
А что по населению в Украине?
А по населенню в Україні дуже просто - при відсутності москальської мови тут всі приїжджі будуть асимілюватися . І це до речі - одна з речей , яка абсолютно неправильно працює в Європі . Оці всі можливості , проголошення та сприяння розвитку національних меншин ( яких - з інших країн ? ) зовсім не покращують ситуацію в країнах . Це типу дуже демократично і правильно - але шкідливо для майбутнього .
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:51
vitaliian написав: alex_dvornichenko написав: Zebra написав:
Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Русня в агонии, она стремительно вымирает.
Я думал, что они так хотят Украину из за 30+ млн. славян которых можно ассимилировать. Но из за своей тупости получили 30+ млн. врагов. То орали, что Голодомора, завоеваний и репрессий не было, и тут же освежают историческую память своей фашисткой политикой и войной.
никого они не хотят, замочить людей как можно больше причем с обоих сторон, пуйлу скучно умирать в одиночку.
Вся их идеология высосана из пальца, в "защиту русских" (или русскоязычных) верят только недоумки, на РФ есть регионы где население массово русского языка не знает, Ямал (ханты и ненцы) или Дагестан с его ломанным кавказскими полурусским. И никого это не беспокоит что русских оттуда могут попросить, как и из Татарстана, Чечни, Бурятии.
Тут вчера шла дискуссия о том что с ними делать, я считаю что ничего не делать (с мирными), со временем они сами себя уничтожат. С патологической ненавистью к кому либо жить по человечески невозможно, от этого едет крыша. Инфа 100%.
Впереди у русских либо покаяние либо саморазрушение государства и нации. Процесс не быстрый, столетия, но неотвратимый. С гитлеровской Германией все решилось относительно быстро, потому что всем миром навалились и задавили.
но это не эталон, в истории есть примеры столетней вражды между народами. Скорее всего нас ждёт такой вариант. Будем жить с РФ как с ДНР. В изоляции друг от друга, не признавая легитимности и всего остального.
Так вони й воюють, щоб саме цим процесом (процесом війни) відтягнути оте саморуйнування імперії та нації.
Демократія та тощо (тобто елементи подальшого розвитку) їм непридатні, бо розірвуть миттєво!!! імперію та націю в хлам. Бо вона відстала, неконкурентноздатна в сучасному глобальному світі + руська національність підлягає тиску з боку інших (кавказців) та не в стані тісно інтегруватися з аля азіатами, бурятами.
По суті Ви праві. Вони обрали шлях продовження своєї агонії.
Але, на мою думку, втягнути за собою українців, грузинів і т.д. (точніше воювати з ними, знищувати) -- це не мета!!!!!!!, а лише інструмент. Інструмент виграшу часу для себе. За рахунок інших.
Грубо: це як коли ви курку ріжете.
З метою її з'їсти для продовження свого життя. А не для знищення її.
Як не сумно, але отакі вони потвори.
Але я здивований тим, що в них (тобто в деяких з них, дійсно розумних, але цинічних) отаке реальне бачення все ж такі викладається вголос...
Не соромляться. Прямо визнавати, що винуватий ти лише в тому, що я бажаю їсти. (Продовжувати агонізувати за рахунок твого життя та майна).
З.и. в чому ключова відмінність зовнішнього поширення того ж Заходу від зовнішніх дій рашоімперії?
Зокрема інструментів.
В тому що Захід здебільшого поширює свій вплив, контроль --- для розвитку, несе елементи розвитку, а рашка -- практично виключно для самовиживання. Бо нічого Україні та українському народу рашка дати не спроможна. Навіть отакий ресурс, як надання дешевого гасу-нафти, вона просто вичерпала (тобто він перестав відігравати таку свою роль).
Хотаб звернув вище увагу на це.
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