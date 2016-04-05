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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14871488148914901491>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:19

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.

Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.

А что по населению в Украине?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:35

  Грйс-мэн написав:
  Zebra написав:
  ЛАД написав:Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.

Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.

А что по населению в Украине?

Аналогично, но мы не империя, нам не нужно держать в узде другие народы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:38

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.

Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.

на ваш век русни хватит, не так быстро они вымирают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:39

  Грйс-мэн написав:
  Zebra написав:
  ЛАД написав:Понятно, что примирение произойдёт не завтра, Россия зашла слишком далеко. И процесс будет сложным и тяжёлым. Но вот Ваши призывы, простите, нехорошо пахнут.

Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.

А что по населению в Украине?

А по населенню в Україні дуже просто - при відсутності москальської мови тут всі приїжджі будуть асимілюватися . І це до речі - одна з речей , яка абсолютно неправильно працює в Європі . Оці всі можливості , проголошення та сприяння розвитку національних меншин ( яких - з інших країн ? ) зовсім не покращують ситуацію в країнах . Це типу дуже демократично і правильно - але шкідливо для майбутнього .
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:51

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Zebra написав: Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Русня в агонии, она стремительно вымирает.

Я думал, что они так хотят Украину из за 30+ млн. славян которых можно ассимилировать. Но из за своей тупости получили 30+ млн. врагов. То орали, что Голодомора, завоеваний и репрессий не было, и тут же освежают историческую память своей фашисткой политикой и войной.
никого они не хотят, замочить людей как можно больше причем с обоих сторон, пуйлу скучно умирать в одиночку.

Вся их идеология высосана из пальца, в "защиту русских" (или русскоязычных) верят только недоумки, на РФ есть регионы где население массово русского языка не знает, Ямал (ханты и ненцы) или Дагестан с его ломанным кавказскими полурусским. И никого это не беспокоит что русских оттуда могут попросить, как и из Татарстана, Чечни, Бурятии.

Тут вчера шла дискуссия о том что с ними делать, я считаю что ничего не делать (с мирными), со временем они сами себя уничтожат. С патологической ненавистью к кому либо жить по человечески невозможно, от этого едет крыша. Инфа 100%.

Впереди у русских либо покаяние либо саморазрушение государства и нации. Процесс не быстрый, столетия, но неотвратимый. С гитлеровской Германией все решилось относительно быстро, потому что всем миром навалились и задавили.

но это не эталон, в истории есть примеры столетней вражды между народами. Скорее всего нас ждёт такой вариант. Будем жить с РФ как с ДНР. В изоляции друг от друга, не признавая легитимности и всего остального.

Так вони й воюють, щоб саме цим процесом (процесом війни) відтягнути оте саморуйнування імперії та нації.
Демократія та тощо (тобто елементи подальшого розвитку) їм непридатні, бо розірвуть миттєво!!! імперію та націю в хлам. Бо вона відстала, неконкурентноздатна в сучасному глобальному світі + руська національність підлягає тиску з боку інших (кавказців) та не в стані тісно інтегруватися з аля азіатами, бурятами.

По суті Ви праві. Вони обрали шлях продовження своєї агонії.
Але, на мою думку, втягнути за собою українців, грузинів і т.д. (точніше воювати з ними, знищувати) -- це не мета!!!!!!!, а лише інструмент. Інструмент виграшу часу для себе. За рахунок інших.

Грубо: це як коли ви курку ріжете.
З метою її з'їсти для продовження свого життя. А не для знищення її.
Як не сумно, але отакі вони потвори.
Але я здивований тим, що в них (тобто в деяких з них, дійсно розумних, але цинічних) отаке реальне бачення все ж такі викладається вголос...
Не соромляться. Прямо визнавати, що винуватий ти лише в тому, що я бажаю їсти. (Продовжувати агонізувати за рахунок твого життя та майна).

З.и. в чому ключова відмінність зовнішнього поширення того ж Заходу від зовнішніх дій рашоімперії?
Зокрема інструментів.
В тому що Захід здебільшого поширює свій вплив, контроль --- для розвитку, несе елементи розвитку, а рашка -- практично виключно для самовиживання. Бо нічого Україні та українському народу рашка дати не спроможна. Навіть отакий ресурс, як надання дешевого гасу-нафти, вона просто вичерпала (тобто він перестав відігравати таку свою роль).
Хотаб звернув вище увагу на це.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:58

  detroytred написав:Але я здивований тим, що в них (тобто в деяких з них, дійсно розумних, але цинічних) отаке реальне бачення все ж такі викладається вголос...
Не соромляться. Прямо визнавати, що винуватий ти лише в тому, що я бажаю їсти. (Продовжувати агонізувати за рахунок твого життя та майна).
это типичные экзогенные психические расстройства, так называемые "дефекты нравственного ядра" , как и лгать белыми нитка всему миру "Буча это не мы", перекладывать ответственность, поиск самооправданий и обоснования ненависти... У любого псих.больного есть эти признаки, я не зря написал что ненависть это прямая дорога к патологиям.

Их кормили ненавистью с каждого утюга с 2014 года, это ее последствия. Прикол в том что ненависть иррациональна, и легко переходит с украинцев друг на друга. Погасить эту заразу (ненависть) сможет только покаяние. Во что я очень слабо верю. Скорее всего их ждёт страх ответственности и самостигматизация.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 чер, 2022 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:06

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Але я здивований тим, що в них (тобто в деяких з них, дійсно розумних, але цинічних) отаке реальне бачення все ж такі викладається вголос...
Не соромляться. Прямо визнавати, що винуватий ти лише в тому, що я бажаю їсти. (Продовжувати агонізувати за рахунок твого життя та майна).
это типичные психические нарушения, как и лгать всему миру "это не мы" как перекладывание ответственности, самооправдание и обоснование ненависти... У любого буйного псих.больного есть эти признаки, я не зря написал что ненависть это прямая дорога к патологиям. Их кормили ненавистью с каждого утюга с 2014 года, это ее последствия. Прикол в том что ненависть иррациональна, и легко переходит с украинцев друг на друга. Загасить эту заразу может только покаяние. Во что я очень слабо верю.

Де ж тут ненависть???
Їм абсолютно начхати. Нема до нас (як в того, хто ріже курку собі на обід) ні ненависті, ні жалю, ні любові. Нічого.

Зарізав і забув. З'їв і забув.
Якісь почуття виникають тільки, коли щось йде не так.
Курка брикнулася, заляпала або вдарила -- от тоді виникло почуття(( ненависті.

Це не психічна хвороба, а банальний отой низький рівень розвитку. Кілька століть тому різали людей, як каву пили...

Якщо б українці не брикалися, то їли б їх без будь-якої ненависті...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:08

  detroytred написав:Зарізав і забув. З'їв і забув.
нит. у современных людей психика работает иначе. Очень трудно убивать (или оправдывать убийства) при этом сохраняя баланс психического здоровья. Это шило, которое вылезет в неожиданном месте. Даже среди животных убивать себе подобных это жесткая патология.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:14

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Зарізав і забув. З'їв і забув.
нет у современных людей психика работает иначе. Очень трудно убивать или оправдывать убийства сохраняя баланс психического здоровья.

Важко не вбивати або виправдовувати, важко -- важко звикнути до вбивства або виправдовування.
Треба час. А потім ніяких проблем.

Ви курку різали?
Або бачили, як корову забивають?
І т.д.

Справа звикання і не більше.
Усе інше тільки виключення або сентиментальні балачки.
Психіка людини так налаштована. Для звикання. Поступово. До того, що вчора вважалося абсолютно неможливим.
Одиниці ламаються, не можуть, а більшість людей звикає...
Хоч до людожерства.

Якщо це була б патологія або немасове явище, то війн не існувало б в принципі.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 чер, 2022 10:16, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:15

  juristkostya написав:Думаю, коалиция победителей все же дожмет РФ на сильные политические преобразования в обмен на доступ к цивилизованному миру. Русские не будут своими руками перебирать трупы в братских могилах Мариуполя, но как минимум свободу прессы и ротацию власти получат.

"Коаліція"(Захід) проводить(проводила) таку політику вже 30 років! Я думаю на "такій політиці" поставлений жирний хрест. Ніхто РФ оцивілізовувати вже не буде, пройдений етап. Зроблять ізгоя як СРСР, Ірак чи щось подібне.
Це видно і по діях західних фірм в РФ: вони тікають/закривають бізнес. Вони напевно краще знають що буде з РФ.
andrijk777
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