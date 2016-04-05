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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:27
andrijk777 написав: juristkostya написав:
Думаю, коалиция победителей все же дожмет РФ на сильные политические преобразования в обмен на доступ к цивилизованному миру. Русские не будут своими руками перебирать трупы в братских могилах Мариуполя, но как минимум свободу прессы и ротацию власти получат.
"Коаліція"(Захід) проводить(проводила) таку політику вже 30 років! Я думаю на "такій політиці" поставлений жирний хрест. Ніхто РФ оцивілізовувати вже не буде, пройдений етап. Зроблять ізгоя як СРСР, Ірак чи щось подібне.
Це видно і по діях західних фірм в РФ: вони тікають/закривають бізнес. Вони напевно краще знають що буде з РФ.
Імхо. Мої сподівання.
Що РІ схарчать. Тобто азіати (Китай, Індія і т.д.) купляться на спокусу і разом з Заходом схарчать рашку.
Впевнений, що Захід прикладає максимум зусиль для цього.
Рашка ж прикладає максимум зусиль для зворотнього: запевнити Азіатів, що їй вдасться перемогти та це вони будуть поширювати свій вплив ... на Захід і потіснять Європу.
Китайці чекають.
Як у 2 МВ Штати.
Але тільки но рашка виснажиться (від війни та санкцій), то включаться і процес покотиться з гори.
Старики з Кремля нагадують про ЯЗ, щоб виграти саме собі трохи часу.
А молодь, сподіваюсь, здасть швидко рашку...
Якщо тільки ті, хто стоять за типа гіркіндом, не підметушаться.
Буде точка біфуркації.
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detroytred
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:30
убивать себе подобных это жесткая патология.
detroytred написав:
Ви курку різали?
вы что курица?
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vitaliian
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:39
vitaliian написав:
убивать себе подобных это жесткая патология.
detroytred написав:
Ви курку різали?
вы курица?
Звісно ні.
Я чекав, що буде така реакція на цей мій незручний приклад))
З чим Ви не згодні?
З точки зору відібрання життя в живої істоти різниця звичайно є.
Але якщо вона була б "непреодолимой" або дійсно ознакою хвороби, то не було в війн, як явища з колосальною масовістю людей, які здатні та приймають в них участь.
Війн з вбивствами собі подібних. Абсолютно нормальними людьми.
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detroytred
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:41
vitaliian написав:
Их кормили ненавистью с каждого утюга с 2014 года,
Гораздо раньше.
"Бындеровец? Вы ещё за Севастополь ответите" Брат-2 , 2000 год
"Измена, фронт рухнул, нас предал украинский полк" Адмирал. 2008 год
Мы из будущего-2 (3 ) (сколько там было этого поноса украинофобного). 2010 год
И многие-многие другие.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 29 чер, 2022 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:45
Hotab написав: vitaliian написав:
Их кормили ненавистью с каждого утюга с 2014 года,
Гораздо раньше.
"Бындеровец? Вы ещё за Севастополь ответите" Брат-2 , 2000 год
"Измена, фронт рухнул, нас предал украинский полк" Адмирал. 2008 год
Мы из будущего-2 (3 ) (сколько там было этого поноса укоаинофобного).
И многие-многие другие.
Кстати, эта имперская жвачка для мозгов и нашей аудитории заходила "на ура". Прекрасно помню времена, когда не посмотреть и не цитировать "Брат" или какую-нибудь "особенности национальной охоты" было признаком явного аутсайдера
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:49
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vitaliian
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:50
Hotab написав: vitaliian написав:
Их кормили ненавистью с каждого утюга с 2014 года,
Гораздо раньше.
"Бындеровец? Вы ещё за Севастополь ответите" Брат-2 , 2000 год
"Измена, фронт рухнул, нас предал украинский полк" Адмирал. 2008 год
Мы из будущего-2 (3 ) (сколько там было этого поноса укоаинофобного).
И многие-многие другие.
Почекайте. А якже контент з мишебрат'я?!
Починаючи з "Сватів"))
Та й взагалі парадігма рашки про мишебратство.
Чого було більше? І на скільки більше?
Хз. Я не відслідковував.
Без обгрунтування, так сказати, навскидку: суттєве українофобство (або відмова від мишебратства) стала домінувати ... коли рухнули сподівання на зустріч з обіймами.
До цього Україну сподівалися схарчити м'яко, "дружніми" обіймами.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:51
juristkostya написав:
Кстати, эта имперская жвачка для мозгов и нашей аудитории заходила "на ура". Прекрасно помню времена, когда не посмотреть и не цитировать "Брат" или какую-нибудь "особенности национальной охоты" было признаком явного аутсайдера
я не смотрел ни брат-1 ни брат-2
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:53
vitaliian написав: juristkostya написав:
Кстати, эта имперская жвачка для мозгов и нашей аудитории заходила "на ура". Прекрасно помню времена, когда не посмотреть и не цитировать "Брат" или какую-нибудь "особенности национальной охоты" было признаком явного аутсайдера
я не смотрел ни брат-1 ни брат-2
А як же Ви тоді намагаєтеся зрозуміти їх "логіку-погляди"?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:08
detroytred написав:
Починаючи з "Сватів"))
Нічого не скажу, не бачив жодної серії.
Зате багато бачив, де в дружбі і багатонаціональному співробітництві (екіпаж літака з росіянцем і українцем, підрозділ, де є ті , і інші), у українця ЗАВЖДИ роль як мінімум другого чи третього номера (в підрозділі - повар, а не воїн, в екіпажі борттехнік, а не пілот) , і дуже часто трусливий, підводить, слабка ланка. Його зверхньо люблять і не ображають, як дурачка в селі, але він зовсім не рівня "вітязям".
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 29 чер, 2022 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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