Додано: Сер 29 чер, 2022 11:24

detroytred написав: А як же Ви тоді намагаєтеся зрозуміти їх "логіку-погляди" А як же Ви тоді намагаєтеся зрозуміти їх "логіку-погляди"

Не нужно искать черную кошку в темной комнате. Русня - нация рабов, кого пуйло скажет убивать и ненавидеть, того и будут убивать и ненавидеть. И не пытаюсь узнавать какое мнение у рабов, у них его нет. До 2014 у меня было много друзей из рф, мы вместе семьями отдыхали на курортах Крыма и Средиземноморья. После 2014 их позиция изменилась, не то что дружить, общаться стало невозможно. Всё их мнение это пересказ рос.пропа без попыток его осмыслить.Можно сказать что как нации русских уже нет. У русских никогда не было национальной идеи ненавидеть и убивать украинцев. Теперь это нация путиносапиенс. Как долго на этих идеях можно прожить, не разрушив самих себя? Думаю недолго. Ненависть перекинется друг на друга. Начнутся межэтнические конфликты внутри рф.Этот процесс (разрушения психики) там идет полным ходом. Запрет слова "война", запрет на правду, поклонение букве Z (список длинный).