|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:09
alex_dvornichenko написав: pesikot написав:
Те орки, которые к нам припёрлись и есть россияне
Да, та часть которая самая воинственная. А вот та которую ещё можно спасти, сидит дома.
Так что всё весьма логично. Свергнуть режим, отстрелять буйных, остальных на перевоспитание. Ну уже ж приводили пример с Германией, чего по кругу ходим ?
"які сидять вдома" мають ще більшу мотивацію у війні:
1. отримують стабільно більше грошей за те, що родичі-окупанти вбивають в іншій країні
2. підтримують "правоту" хуйла, помножуючи гасла пропаганди імперії зла де лише можна
не чув жодного випадку, коли по ту сторону "поребрика" хтось адекватно оцінював ситуацію, майже всі з цієї сторони перестали спілкуватись через те, що зомбованих не бере жодний аргумент чи факт, все рівно, що дивитись орт і при цьому доводити протилежне телевізору
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 964
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:11
Starikan написав:
Тихановская там что-то вякает "это не мы, это свора Лукашенко"
А кто за свору 30 лет голосовал?
Кто в 94м в угоду рашке отказаося от флага, герба и языка, "лишь бы было как при Машерове"?
Быдло бессловесное и бессовестное.
Там усі такі.
Була в мене дискусія на білоруському сайті(Хартія).
Там всі тупо займають одну позицію: "это не мы, это свора Лукашенко" і все.
Причому ще звинувачують Україну що вона торгувала з режимом Лу!!!
Звинувачують Захід і Україну(більше Захід, звичайно) що не поміг їм скинути Луку в 2020. І т.д.
Прикол також, що вони вважають що у нас страшенна корупція, а у них порядок і вони вступлять в ЄС швидше ніж Україна. Те що цей порядок зробив Лу, ніхто не думає.
Коротше - білоруси собі на думці, думають про себе. І в принципі не скажу що вони на стороні України в цьому конфлікті. Скоріше у них нейтральний статус(в масі народу) - в реалі а не на словах.
Усі вони(і Тихановська) в душі прекрасно усвідомлюють що залежність від РФ є величезна і воювати з РФ вони 100% не будуть.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3738
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:18
Zebra написав: Грйс-мэн написав: Zebra написав:
Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.
А что по населению в Украине?
Аналогично, но мы не империя, нам не нужно держать в узде другие народы.
Нам нужно отбиться от империи, и сохраниться
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 438
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:24
detroytred написав:
А як же Ви тоді намагаєтеся зрозуміти їх "логіку-погляди"
Не нужно искать черную кошку в темной комнате. Русня - нация рабов, кого пуйло скажет убивать и ненавидеть, того и будут убивать и ненавидеть. И не пытаюсь узнавать какое мнение у рабов, у них его нет. До 2014 у меня было много друзей из рф, мы вместе семьями отдыхали на курортах Крыма и Средиземноморья. После 2014 их позиция изменилась на противоположную
, не то что дружить, общаться стало невозможно. Всё их мнение это пересказ рос.пропа без попыток его осмыслить.
Можно сказать что как нации русских уже нет. У русских никогда не было национальной идеи ненавидеть и убивать украинцев. Теперь это нация путиносапиенс. Как долго на этих идеях можно прожить, не разрушив самих себя? Думаю недолго. Ненависть перекинется друг на друга. Начнутся межэтнические конфликты внутри рф.
Этот процесс (разрушения психики) там идет полным ходом. Запрет слова "война", запрет на правду, поклонение букве Z (список длинный).
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 29 чер, 2022 11:27, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13521
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2033 раз.
- Подякували: 2879 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:25
ЛАД написав:А "мириться" в конечном итоге всё равно придётся. У нас нет возможности перенести Украину на другую сторону глобуса. Это не значит "целоваться в дёсны", но устанавливать мало-мальски добрососедские отношения придётся.
Ось відчувається у вас ця колишня "проросійська позиція".Не буде у нас "мало-мальски добрососедских отношений"!!!
Забудьте.
Мало вам що ваше рідне місто бомблять? Напевно мало....
Ось мало вам було 2014/15. Ви все-рівно продовжували "сотрудничество с РФ" тому що сильно пов'язані економічно. А потрібно було рвати всі зв'язки ще тоді. Можливо б пу це побачив і не плекав надії на "Кримський сценарій в 2022".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3738
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|97189
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|455481
|
|
|1
|3158
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|