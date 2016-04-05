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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:50
Hotab написав: vitaliian написав:
Их кормили ненавистью с каждого утюга с 2014 года,
Гораздо раньше.
"Бындеровец? Вы ещё за Севастополь ответите" Брат-2 , 2000 год
"Измена, фронт рухнул, нас предал украинский полк" Адмирал. 2008 год
Мы из будущего-2 (3 ) (сколько там было этого поноса укоаинофобного).
И многие-многие другие.
Почекайте. А якже контент з мишебрат'я?!
Починаючи з "Сватів"))
Та й взагалі парадігма рашки про мишебратство.
Чого було більше? І на скільки більше?
Хз. Я не відслідковував.
Без обгрунтування, так сказати, навскидку: суттєве українофобство (або відмова від мишебратства) стала домінувати ... коли рухнули сподівання на зустріч з обіймами.
До цього Україну сподівалися схарчити м'яко, "дружніми" обіймами.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:51
juristkostya написав:
Кстати, эта имперская жвачка для мозгов и нашей аудитории заходила "на ура". Прекрасно помню времена, когда не посмотреть и не цитировать "Брат" или какую-нибудь "особенности национальной охоты" было признаком явного аутсайдера
я не смотрел ни брат-1 ни брат-2
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:53
vitaliian написав: juristkostya написав:
Кстати, эта имперская жвачка для мозгов и нашей аудитории заходила "на ура". Прекрасно помню времена, когда не посмотреть и не цитировать "Брат" или какую-нибудь "особенности национальной охоты" было признаком явного аутсайдера
я не смотрел ни брат-1 ни брат-2
А як же Ви тоді намагаєтеся зрозуміти їх "логіку-погляди"?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:08
detroytred написав:
Починаючи з "Сватів"))
Нічого не скажу, не бачив жодної серії.
Зате багато бачив, де в дружбі і багатонаціональному співробітництві (екіпаж літака з росіянцем і українцем, підрозділ, де є ті , і інші), у українця ЗАВЖДИ роль як мінімум другого чи третього номера (в підрозділі - повар, а не воїн, в екіпажі борттехнік, а не пілот) , і дуже часто трусливий, підводить, слабка ланка. Його зверхньо люблять і не ображають, як дурачка в селі, але він зовсім не рівня "вітязям".
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 29 чер, 2022 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:09
alex_dvornichenko написав: pesikot написав:
Те орки, которые к нам припёрлись и есть россияне
Да, та часть которая самая воинственная. А вот та которую ещё можно спасти, сидит дома.
Так что всё весьма логично. Свергнуть режим, отстрелять буйных, остальных на перевоспитание. Ну уже ж приводили пример с Германией, чего по кругу ходим ?
"які сидять вдома" мають ще більшу мотивацію у війні:
1. отримують стабільно більше грошей за те, що родичі-окупанти вбивають в іншій країні
2. підтримують "правоту" хуйла, помножуючи гасла пропаганди імперії зла де лише можна
не чув жодного випадку, коли по ту сторону "поребрика" хтось адекватно оцінював ситуацію, майже всі з цієї сторони перестали спілкуватись через те, що зомбованих не бере жодний аргумент чи факт, все рівно, що дивитись орт і при цьому доводити протилежне телевізору
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:11
Starikan написав:
Тихановская там что-то вякает "это не мы, это свора Лукашенко"
А кто за свору 30 лет голосовал?
Кто в 94м в угоду рашке отказаося от флага, герба и языка, "лишь бы было как при Машерове"?
Быдло бессловесное и бессовестное.
Там усі такі.
Була в мене дискусія на білоруському сайті(Хартія).
Там всі тупо займають одну позицію: "это не мы, это свора Лукашенко" і все.
Причому ще звинувачують Україну що вона торгувала з режимом Лу!!!
Звинувачують Захід і Україну(більше Захід, звичайно) що не поміг їм скинути Луку в 2020. І т.д.
Прикол також, що вони вважають що у нас страшенна корупція, а у них порядок і вони вступлять в ЄС швидше ніж Україна. Те що цей порядок зробив Лу, ніхто не думає.
Коротше - білоруси собі на думці, думають про себе. І в принципі не скажу що вони на стороні України в цьому конфлікті. Скоріше у них нейтральний статус(в масі народу) - в реалі а не на словах.
Усі вони(і Тихановська) в душі прекрасно усвідомлюють що залежність від РФ є величезна і воювати з РФ вони 100% не будуть.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:18
Zebra написав: Грйс-мэн написав: Zebra написав:
Дети в РФ: 2 русские : 1 нерусские. Кавказцы, буряты и другие быстроплодящиеся народности РФ скоро вытеснят русню как в Казахстане. Кому предьявлять потом претензии? Русским рабам на кирпичных заводах Дагестана или Московскому Халифату? Русня в агонии, она стремительно вымирает. Количество призывников турецкой национальности уже раза в полтора больше, чем русских. Русне писта.
А что по населению в Украине?
Аналогично, но мы не империя, нам не нужно держать в узде другие народы.
Нам нужно отбиться от империи, и сохраниться
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:24
detroytred написав:
А як же Ви тоді намагаєтеся зрозуміти їх "логіку-погляди"
Не нужно искать черную кошку в темной комнате. Русня - нация рабов, кого пуйло скажет убивать и ненавидеть, того и будут убивать и ненавидеть. И не пытаюсь узнавать какое мнение у рабов, у них его нет. До 2014 у меня было много друзей из рф, мы вместе семьями отдыхали на курортах Крыма и Средиземноморья. После 2014 их позиция изменилась на противоположную
, не то что дружить, общаться стало невозможно. Всё их мнение это пересказ рос.пропа без попыток его осмыслить.
Можно сказать что как нации русских уже нет. У русских никогда не было национальной идеи ненавидеть и убивать украинцев. Теперь это нация путиносапиенс. Как долго на этих идеях можно прожить, не разрушив самих себя? Думаю недолго. Ненависть перекинется друг на друга. Начнутся межэтнические конфликты внутри рф.
Этот процесс (разрушения психики) там идет полным ходом. Запрет слова "война", запрет на правду, поклонение букве Z (список длинный).
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 29 чер, 2022 11:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:25
ЛАД
Ось відчувається у вас ця колишня "проросійська позиція".
Не буде у нас "мало-мальски добрососедских отношений"!!!
Забудьте.
Мало вам що ваше рідне місто бомблять? Напевно мало....
Ось мало вам було 2014/15. Ви все-рівно продовжували "сотрудничество с РФ" тому що сильно пов'язані економічно. А потрібно було рвати всі зв'язки ще тоді. Можливо б пу це побачив і не плекав надії на "Кримський сценарій в 2022".
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:48
Hotab написав: vitaliian написав:
Их кормили ненавистью с каждого утюга с 2014 года,
Гораздо раньше.
"Бындеровец? Вы ещё за Севастополь ответите" Брат-2 , 2000 год
"Измена, фронт рухнул, нас предал украинский полк" Адмирал. 2008 год
Мы из будущего-2 (3 ) (сколько там было этого поноса украинофобного). 2010 год
И многие-многие другие.
На первые два с восторгом ходил в модные кинотеатры
Понос помню только от Сухорукова(сам он об этой гадости сказанной по роли, вроде потом, после смерти Сергея жалел)
В Адмирале самая интересная сцена не только штурм каппелевцами красножопых прямо на стволы Максимов, вон откуда ОНО Жуковское «бабы ещё нарожают!», но и как Саше Белому без наркоза лобзиком отпиливают ноги.
А про украинский полк и не слышал.
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