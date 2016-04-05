не хочу лоплатить Гугл, Гитлер для того и придумал газовые камеры что от расстрелов мирного населения у солдат рейха массово ехала крыша.
С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.
Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.
А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.
Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.
Им импортозаместят все блага цивилизации, интернет, какие-то технологии. Русские наденут валенки и т.д. (если не покаятся).