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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1487148814891490
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:13

  detroytred написав:Але якщо вона була б "непреодолимой" або дійсно ознакою хвороби, то не було в війн, як явища з колосальною масовістю людей, які здатні та приймають в них участь
не хочу лоплатить Гугл, Гитлер для того и придумал газовые камеры что от расстрелов мирного населения у солдат рейха массово ехала крыша.

С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.

Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.

А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.

Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.

Им импортозаместят все блага цивилизации, интернет, какие-то технологии. Русские наденут валенки и т.д. (если не покаятся).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 чер, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:25

Вчера в стриме на лучшем радио Израиля с Арестовичем израильским ведущим озвучено предполагаемое количество ракет Х-22 примерно 1 тыс. штук. Это согласуется с данными нашего генштаба о том что РФ израсходовало примерно половину своих ракет.

Если хотя бы один значимый эксперт заявил про 20 тыс, это была бы сенсация, которая разлетелась бы по всем каналам.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:27

  барабашов написав:А про украинский полк и не слышал

Наслаждайтесь.
1.11.40сек



Не то, чтобы этого никак не могло быть, тогда фронт сыпался и никто не хотел воевать. Но виноват украинский полк.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:38

Hotab
Так вот у кого Янукович жест по ручколоманию перенял, тоже только сейчас обратил внимание, раньше не замечал :lol:
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:52

  alex_dvornichenko написав:Hotab
Так вот у кого Янукович жест по ручколоманию перенял, тоже только сейчас обратил внимание, раньше не замечал :lol:

кстати, актер из овоща х*ровый,
эту ручку ему не зря принесли
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