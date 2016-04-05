Додано: Сер 29 чер, 2022 12:13

detroytred написав: Але якщо вона була б "непреодолимой" або дійсно ознакою хвороби, то не було в війн, як явища з колосальною масовістю людей, які здатні та приймають в них участь Але якщо вона була б "непреодолимой" або дійсно ознакою хвороби, то не було в війн, як явища з колосальною масовістю людей, які здатні та приймають в них участь

не хочу лоплатить Гугл, Гитлер для того и придумал газовые камеры что от расстрелов мирного населения у солдат рейха массово ехала крыша.С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.Им импортозаместят все блага цивилизации, интернет, какие-то технологии. Русские наденут валенки и т.д. (если не покаятся).