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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1488148914901491>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:13

  detroytred написав:Але якщо вона була б "непреодолимой" або дійсно ознакою хвороби, то не було в війн, як явища з колосальною масовістю людей, які здатні та приймають в них участь
не хочу лоплатить Гугл, Гитлер для того и придумал газовые камеры что от расстрелов мирного населения у солдат рейха массово ехала крыша.

С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.

Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.

А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.

Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.

Им импортозаместят все блага цивилизации, интернет, какие-то технологии. Русские наденут валенки и т.д. (если не покаятся).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 чер, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:25

Вчера в стриме на лучшем радио Израиля с Арестовичем израильским ведущим озвучено предполагаемое количество ракет Х-22 примерно 1 тыс. штук. Это согласуется с данными нашего генштаба о том что РФ израсходовало примерно половину своих ракет.

Если хотя бы один значимый эксперт заявил про 20 тыс, это была бы сенсация, которая разлетелась бы по всем каналам.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:27

  барабашов написав:А про украинский полк и не слышал

Наслаждайтесь.
1.11.40сек



Не то, чтобы этого никак не могло быть, тогда фронт сыпался и никто не хотел воевать. Но виноват украинский полк.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:38

Hotab
Так вот у кого Янукович жест по ручколоманию перенял, тоже только сейчас обратил внимание, раньше не замечал :lol:
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:52

  alex_dvornichenko написав:Hotab
Так вот у кого Янукович жест по ручколоманию перенял, тоже только сейчас обратил внимание, раньше не замечал :lol:

кстати, актер из овоща х*ровый,
эту ручку ему не зря принесли
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:11

  prodigy написав:кстати, актер из овоща х*ровый,
эту ручку ему не зря принесли

Там и режиссёры такие же.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:29

  vitaliian написав:
  detroytred написав:А як же Ви тоді намагаєтеся зрозуміти їх "логіку-погляди"
Не нужно искать черную кошку в темной комнате. Русня - нация рабов, кого пуйло скажет убивать и ненавидеть, того и будут убивать и ненавидеть. И не пытаюсь узнавать какое мнение у рабов, у них его нет. До 2014 у меня было много друзей из рф, мы вместе семьями отдыхали на курортах Крыма и Средиземноморья. После 2014 их позиция изменилась на противоположную, не то что дружить, общаться стало невозможно. Всё их мнение это пересказ рос.пропа без попыток его осмыслить.

Удивительно, но при совке такого единодушия не было. На "кухнях" официальная пропаганда просто высмеивалась. И "голоса" слушали, и анекдоты рассказывали ("нет правды в Известиях, а известий в Правде").
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:38

  Starikan написав:Удивительно, но при совке такого единодушия не было. На "кухнях" официальная пропаганда просто высмеивалась. И "голоса" слушали, и анекдоты рассказывали ("нет правды в Известиях, а известий в Правде").

При совке все жили ровненько, никто не выделывался, инстаграмов не было. Идеи были далекие и абстрактные (коммунизм), задачи простые и понятные (план, пятилетка, армия-семья-завод). А щас пролетарская ненависть кипит в жилах. Ишь как живут хорошо, а почему ? потому что воруют, надо их раскулачить, ибо нефиг.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:47

  Hotab написав:
  барабашов написав:А про украинский полк и не слышал

Наслаждайтесь.
1.11.40сек

Не то, чтобы этого никак не могло быть, тогда фронт сыпался и никто не хотел воевать. Но виноват украинский полк.

Верховный правитель... Звучит как плохой перевод с китайского или японского. Понятно почему этих длббов АНТАНТА отазалась поддерживать.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.

Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.

А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.

Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.

Для багатьох східних народів вбивства, грабунок, рабство - частина національної культури. Вони так живуть століттями і не паряться, що колись виродяться.
В менталітеті кацапів для нас найважливіше те, що, після поразки, вони завжди повертаются сильнішими. Презирство до інших народів є в багатьох культурах і релігіях, тут кацапи не унікальні.
Тому, як каже Портніков - для нас НАТО важливіше за ЄС.
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