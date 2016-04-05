|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 29 чер, 2022 12:13
detroytred написав:
Але якщо вона була б "непреодолимой" або дійсно ознакою хвороби, то не було в війн, як явища з колосальною масовістю людей, які здатні та приймають в них участь
не хочу лоплатить Гугл, Гитлер для того и придумал газовые камеры что от расстрелов мирного населения у солдат рейха массово ехала крыша.
С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.
Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.
А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.
Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.
Им импортозаместят все блага цивилизации, интернет, какие-то технологии. Русские наденут валенки и т.д. (если не покаятся).
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 29 чер, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13523
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2033 раз.
- Подякували: 2879 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 12:25
Вчера в стриме на лучшем радио Израиля с Арестовичем израильским ведущим озвучено предполагаемое количество ракет Х-22 примерно 1 тыс. штук. Это согласуется с данными нашего генштаба о том что РФ израсходовало примерно половину своих ракет.
Если хотя бы один значимый эксперт заявил про 20 тыс, это была бы сенсация, которая разлетелась бы по всем каналам.
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 1988
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 589 раз.
- Подякували: 954 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 чер, 2022 12:27
барабашов написав:
А про украинский полк и не слышал
Наслаждайтесь.
1.11.40сек
Не то, чтобы этого никак не могло быть, тогда фронт сыпался и никто не хотел воевать. Но виноват украинский полк.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7821
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1828 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 чер, 2022 12:38
Hotab
Так вот у кого Янукович жест по ручколоманию перенял, тоже только сейчас обратил внимание, раньше не замечал
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 12:52
alex_dvornichenko написав:Hotab
Так вот у кого Янукович жест по ручколоманию перенял, тоже только сейчас обратил внимание, раньше не замечал
кстати, актер из овоща х*ровый,
эту ручку ему не зря принесли
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8098
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3014 раз.
- Подякували: 2943 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:11
prodigy написав:
кстати, актер из овоща х*ровый,
эту ручку ему не зря принесли
Там и режиссёры такие же.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:29
vitaliian написав: detroytred написав:
А як же Ви тоді намагаєтеся зрозуміти їх "логіку-погляди"
Не нужно искать черную кошку в темной комнате. Русня - нация рабов, кого пуйло скажет убивать и ненавидеть, того и будут убивать и ненавидеть. И не пытаюсь узнавать какое мнение у рабов, у них его нет. До 2014 у меня было много друзей из рф, мы вместе семьями отдыхали на курортах Крыма и Средиземноморья. После 2014 их позиция изменилась на противоположную
, не то что дружить, общаться стало невозможно. Всё их мнение это пересказ рос.пропа без попыток его осмыслить.
Удивительно, но при совке такого единодушия не было. На "кухнях" официальная пропаганда просто высмеивалась. И "голоса" слушали, и анекдоты рассказывали ("нет правды в Известиях, а известий в Правде").
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18818
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2431 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:38
Starikan написав:
Удивительно, но при совке такого единодушия не было. На "кухнях" официальная пропаганда просто высмеивалась. И "голоса" слушали, и анекдоты рассказывали ("нет правды в Известиях, а известий в Правде").
При совке все жили ровненько, никто не выделывался, инстаграмов не было. Идеи были далекие и абстрактные (коммунизм), задачи простые и понятные (план, пятилетка, армия-семья-завод). А щас пролетарская ненависть кипит в жилах. Ишь как живут хорошо, а почему ? потому что воруют, надо их раскулачить, ибо нефиг.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:47
Hotab написав: барабашов написав:
А про украинский полк и не слышал
Наслаждайтесь.
1.11.40сек
Не то, чтобы этого никак не могло быть, тогда фронт сыпался и никто не хотел воевать. Но виноват украинский полк.
Верховный правитель... Звучит как плохой перевод с китайского или японского. Понятно почему этих длббов АНТАНТА отазалась поддерживать.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40650
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5019 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:59
vitaliian написав:
С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.
Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.
А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.
Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.
Для багатьох східних народів вбивства, грабунок, рабство - частина національної культури. Вони так живуть століттями і не паряться, що колись виродяться.
В менталітеті кацапів для нас найважливіше те, що, після поразки, вони завжди повертаются сильнішими. Презирство до інших народів є в багатьох культурах і релігіях, тут кацапи не унікальні.
Тому, як каже Портніков - для нас НАТО важливіше за ЄС.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13160
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1201 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|97195
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|455485
|
|
|1
|3158
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|