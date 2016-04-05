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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:21
А почему модераторы форума удалили пост, в котором говорилось что Наш Президент предполагает окончание войны к зиме? И в котором упоминалось что Начальник ГУР ВСУ планирует к 01.09 ВСУ выйдут на рубеж 24.02, а к 01.12 полностью освободят Донбасс и Крым.
Администрация этого форума не верит в победу Украины?
Востаннє редагувалось crumd
в Сер 29 чер, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:23
crumd написав:
А почему модераторы форума
не забанили цього провокатора, який тимчасово підміняє тут "вкладчіков".
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:27
lapay написав: vitaliian написав:
С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.
Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.
А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.
Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.
Для багатьох східних народів вбивства, грабунок, рабство - частина національної культури. Вони так живуть століттями і не паряться, що колись виродяться.
В менталітеті кацапів для нас найважливіше те, що, після поразки, вони завжди повертаются сильнішими. Презирство до інших народів є в багатьох культурах і релігіях, тут кацапи не унікальні.
Тому, як каже Портніков - для нас НАТО важливіше за ЄС.
и где эти народы сейчас? Кто покаялся тот выжил, монголы, татары, немцы, французы, испанцы - теперь образец миролюбия.
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