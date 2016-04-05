vitaliian написав:С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.
Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.
А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.
Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.
Для багатьох східних народів вбивства, грабунок, рабство - частина національної культури. Вони так живуть століттями і не паряться, що колись виродяться. В менталітеті кацапів для нас найважливіше те, що, після поразки, вони завжди повертаются сильнішими. Презирство до інших народів є в багатьох культурах і релігіях, тут кацапи не унікальні. Тому, як каже Портніков - для нас НАТО важливіше за ЄС.
и где эти народы сейчас? Кто покаялся тот выжил, монголы, татары, немцы, французы, испанцы - теперь образец миролюбия.
crumd написав:А почему модераторы форума удалили пост, в котором говорилось что Наш Президент предполагает окончание войны к зиме? И в котором упоминалось что Начальник ГУР ВСУ планирует к 01.09 ВСУ выйдут на рубеж 24.02, а к 01.12 полностью освободят Донбасс и Крым.
Администрация этого форума не верит в победу Украины?
Яке відношення має віра в перемогу до трансляції всякої нездорової херні, яку сказали актори по ТБ? Шо Буданов, що Зеленський - балаболи. А, і ще Люся з ними. У військову перемогу в названі строки я не вірю. ІМХО, для неї потрібен мінімум рік. А то й 10.
sashaqbl написав:для неї потрібен мінімум рік. А то й 10.
10 років воювати нема кому просто, за цей час чисто статистично можуть бути вбиті на фронті всі патріоти / активісти / професіонали (атошники). хіба що випустити бажаючих за кордон а замість них завести пару сотень тисяч талібів
Letusrock написав:10 років воювати нема кому просто, за цей час чисто статистично можуть бути вбиті на фронті всі патріоти / активісти / професіонали (атошники). хіба що випустити бажаючих за кордон а замість них завести пару сотень тисяч талібів
При теперішньому рівні втрат домобілізувавши ще стільки ж, можна спокійно воювати. Виростивши нових професіоналів. Питання хіба економіки. Але поки що нам гроші дають. І таліби за вас воювати не будуть...
война длится пока жив пу. Кроме пу там война никому не нужна, младший патрушев хочет быть президентом успешной страны а не страны мирового изгоя. Роспроп скажет "сво закончена теперь мы с Украиной братья" и весь русский народ будет думать и говорить мышебратья. Как ни в чем не бывало, напишут мои старые друзья, с которыми мы с детства дружили, но уже 8 лет не общаемся. Мозгами в это трудно поверить, хотя я видел и не такое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 чер, 2022 15:36, всього редагувалось 2 разів.