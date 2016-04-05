Додано: Сер 29 чер, 2022 16:17

Starikan написав: Удивительно, но при совке такого единодушия не было. На "кухнях" официальная пропаганда просто высмеивалась. И "голоса" слушали, и анекдоты рассказывали ("нет правды в Известиях, а известий в Правде"). Удивительно, но при совке такого единодушия не было. На "кухнях" официальная пропаганда просто высмеивалась. И "голоса" слушали, и анекдоты рассказывали ("нет правды в Известиях, а известий в Правде").

Потому что технический уровень той пропаганды и сегодняшней не сопоставим. Нужно отдать должное, Сурок сделал супер систему. На сколько мне известно, задействовав как старых специалистов, так и новых. То что вы видите на поверхности, всякие Соловьевы и Скабеевы лишь винтики с которых слепили то что есть сегодня. Те кто это организовал и рулит в тени. Про них никто ничего не знает. Но они талантливы. Очень талантливы. При совке, это был детский сад. Вот здесь рассказывают про хреновых россиян. Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.