vitaliian написав:С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.
Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.
А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.
Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.
Для багатьох східних народів вбивства, грабунок, рабство - частина національної культури. Вони так живуть століттями і не паряться, що колись виродяться. В менталітеті кацапів для нас найважливіше те, що, після поразки, вони завжди повертаются сильнішими. Презирство до інших народів є в багатьох культурах і релігіях, тут кацапи не унікальні. Тому, як каже Портніков - для нас НАТО важливіше за ЄС.
и где эти народы сейчас? Кто покаялся тот выжил, монголы, татары, немцы, французы, испанцы - теперь образец миролюбия.
война длится пока жив пу. Кроме пу там война никому не нужна, младший патрушев хочет быть президентом успешной страны а не страны мирового изгоя. Роспроп скажет "сво закончена теперь мы с Украиной братья" и весь русский народ будет думать и говорить мышебратья. Как ни в чем не бывало, напишут мои старые друзья, с которыми мы с детства дружили, но уже 8 лет не общаемся. Мозгами в это трудно поверить, хотя я видел и не такое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 чер, 2022 15:36, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав: У генерала нет инфы что младший патрушев хочет закончить сво и быть президентом мирной рф, это был другой источник, видимо вам не знакомый.
Я мав на увазі не конкретний канал, а якість інформації з нього.
Все что идёт с рф очень низкого качества, у меня в 2000х была новенькая 2110 я помпу, бензонасос, термостат и коммутатор менял за год по 2-3 раза. С авто проще, продал и забыл, из за войны приходится читать некоторые их паблики, чтобы быть в курсе что у них в головах.
Starikan написав:Удивительно, но при совке такого единодушия не было. На "кухнях" официальная пропаганда просто высмеивалась. И "голоса" слушали, и анекдоты рассказывали ("нет правды в Известиях, а известий в Правде").
Потому что технический уровень той пропаганды и сегодняшней не сопоставим. Нужно отдать должное, Сурок сделал супер систему. На сколько мне известно, задействовав как старых специалистов, так и новых. То что вы видите на поверхности, всякие Соловьевы и Скабеевы лишь винтики с которых слепили то что есть сегодня. Те кто это организовал и рулит в тени. Про них никто ничего не знает. Но они талантливы. Очень талантливы. При совке, это был детский сад. Вот здесь рассказывают про хреновых россиян. Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.