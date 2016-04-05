RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14901491149214931494>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:22

  otg написав:Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.
это не только качество пропаганды, а и деградация населения по сравнению с совком. Если включить мозги все тезисы пропаганды рассыпаются на ровном месте. Взять тот же "майданный переворот", ну сбежал чивокуня и что, парламент же остался, как побег президента делает нелегитимным парламент?

У них как то делает, но мне никто не смог объяснить как.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 чер, 2022 16:23, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13532
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:28

  Letusrock написав:якщо зараз узвучити "всі в окопи, воюємо до 2032" то всі працездатні невояки захочуть емігрувати будь-якою ціною

А если не озвучивать - то будет иначе?
За кого людей держите?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 439
З нами з: 22.01.18
Подякував: 303 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.


1000% !
в мене тітка в 2008 році (під час газової війни) була в Москві 3 місяці на калим, і вже через місяць перегляду місцевого ТБ звонила з наїздами "шо ви там мутите з газом проти братів росіян"
Letusrock
 
Повідомлень: 55
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:32

  vitaliian написав:
  otg написав:Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.
это не только качество пропаганды, а и деградация населения по сравнению с совком. Если включить мозги все тезисы пропаганды рассыпаются на ровном месте. Взять тот же "майданный переворот", ну сбежал чивокуня и что, парламент же остался, как побег президента делает нелегитимным парламент?

У них как то делает, но мне никто не смог объяснить как.

Это потому что у кацапов парламент - это вообще пустой звук и атавизм. Есть царь/генсек/президент/император - фигура сакральная, сосредоточие власти - это они понимают. Что такое парламент и зачем он нужен - нет. Поэтому изгнание чивакуни для них однозначно гос переворот и конец света.
airmax78
 
Повідомлень: 40660
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:37

❗️ Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: в ході масштабного обміну з полону визволено 144 захисники України
▪️ Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».
▪️ Загалом звільнено
59 бійців Національної гвардії;
30 – Військово-морських сил;
28 – Збройних сил України;
17 – Державної прикордонної служби України;
9 – Територіальної оборони;
1 – Національної поліції України.
▪️ З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.
▪️ Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.
▪️ Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.
Слава Україні!🇺🇦
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7548
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2084 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:40

  vitaliian написав:как побег президента делает нелегитимным парламент

Основной Закон - Конституция - регулирует полномочия. И, на тот момент, в Украине действовала президенстко-парламентская форма правления
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://nvkarta.com/project/digest/
Дайджест новостей - кратко новости по нескольким каналам разных СМИ. Облегченный вариант для плохого интернета (без финтифлюшек, облегченные картинки, без рекламы).
div_tmp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 25.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:51

  vitaliian написав:
  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:война длится пока жив пу. Кроме пу там война никому не надо, младший патрушев хочет быть президентом успешной страны а не страны мирового изгоя.

Забагато читаєте генерала свр...

У генерала нет инфы что младший патрушев хочет закончить сво и быть президентом мирной рф, это был другой источник, видимо вам не знакомый. :D
в любом случае, элементарные приличия требуют указывать, что авторство чужое.
juristkostya
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:52

  vitaliian написав:
  otg написав:Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.
это не только качество пропаганды, а и деградация населения по сравнению с совком. Если включить мозги все тезисы пропаганды рассыпаются на ровном месте. Взять тот же "майданный переворот", ну сбежал чивокуня и что, парламент же остался, как побег президента делает нелегитимным парламент?

Вы рассуждаете сидя в Украине. Посмотрел бы я на Ваши рассуждения там, поместив вас в ту информационную среду. Вот здесь народ напрочь отказывается смотреть их инфополе. А зря. Очень многое становится на свои места. Хотя я их понимаю, они боятся что сурок их перевербует :) Смыкаете в какую сторону я клоню? Это на счет деградации.
У них как то делает, но мне никто не смог объяснить как.
Смотрите ни один пересичный ни у нас ни у них не юрист, не политик и не экономист. 99% народу не заглядывает ни в конституцию, ни в Законы ни во что др. Всю инфу получают от тех или иных средств информации. Теперь догадайтесь с одного раза какое здесь огромнейшее поле деятельности для всяких сурков. :)
otg
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:00

  otg написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.
это не только качество пропаганды, а и деградация населения по сравнению с совком. Если включить мозги все тезисы пропаганды рассыпаются на ровном месте. Взять тот же "майданный переворот", ну сбежал чивокуня и что, парламент же остался, как побег президента делает нелегитимным парламент?

У них как то делает, но мне никто не смог объяснить как.
Вы рассуждаете сидя в Украине. Посмотрел бы я на Ваши рассуждения там, поместив вас в ту информационную среду. Вот здесь народ напрочь отказывается смотреть их инфополе. А зря. Очень многое становится на свои места. Хотя я их понимаю, они боятся что сурок их перевербует :) Смыкаете в какую сторону я клоню? Это на счет деградации.

Это все можно было до 24.02 говорить. После 24.02 те кто не прозрел с той стороны - это мусор.
airmax78
 
Повідомлень: 40660
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5019 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 14901491149214931494>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, lapay, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97208
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455492
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (903)
29.06.2022 18:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.