otg написав:Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.
это не только качество пропаганды, а и деградация населения по сравнению с совком. Если включить мозги все тезисы пропаганды рассыпаются на ровном месте. Взять тот же "майданный переворот", ну сбежал чивокуня и что, парламент же остался, как побег президента делает нелегитимным парламент?
У них как то делает, но мне никто не смог объяснить как.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 чер, 2022 16:23, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.
это не только качество пропаганды, а и деградация населения по сравнению с совком. Если включить мозги все тезисы пропаганды рассыпаются на ровном месте. Взять тот же "майданный переворот", ну сбежал чивокуня и что, парламент же остался, как побег президента делает нелегитимным парламент?
У них как то делает, но мне никто не смог объяснить как.
Это потому что у кацапов парламент - это вообще пустой звук и атавизм. Есть царь/генсек/президент/император - фигура сакральная, сосредоточие власти - это они понимают. Что такое парламент и зачем он нужен - нет. Поэтому изгнание чивакуни для них однозначно гос переворот и конец света.
❗️ Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: в ході масштабного обміну з полону визволено 144 захисники України ▪️ Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов». ▪️ Загалом звільнено 59 бійців Національної гвардії; 30 – Військово-морських сил; 28 – Збройних сил України; 17 – Державної прикордонної служби України; 9 – Територіальної оборони; 1 – Національної поліції України. ▪️ З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19. ▪️ Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу. ▪️ Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників. Слава Україні!🇺🇦
otg написав:Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.
это не только качество пропаганды, а и деградация населения по сравнению с совком. Если включить мозги все тезисы пропаганды рассыпаются на ровном месте. Взять тот же "майданный переворот", ну сбежал чивокуня и что, парламент же остался, как побег президента делает нелегитимным парламент?
Вы рассуждаете сидя в Украине. Посмотрел бы я на Ваши рассуждения там, поместив вас в ту информационную среду. Вот здесь народ напрочь отказывается смотреть их инфополе. А зря. Очень многое становится на свои места. Хотя я их понимаю, они боятся что сурок их перевербует Смыкаете в какую сторону я клоню? Это на счет деградации.
У них как то делает, но мне никто не смог объяснить как.
Смотрите ни один пересичный ни у нас ни у них не юрист, не политик и не экономист. 99% народу не заглядывает ни в конституцию, ни в Законы ни во что др. Всю инфу получают от тех или иных средств информации. Теперь догадайтесь с одного раза какое здесь огромнейшее поле деятельности для всяких сурков.
otg написав:Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу.
это не только качество пропаганды, а и деградация населения по сравнению с совком. Если включить мозги все тезисы пропаганды рассыпаются на ровном месте. Взять тот же "майданный переворот", ну сбежал чивокуня и что, парламент же остался, как побег президента делает нелегитимным парламент?
У них как то делает, но мне никто не смог объяснить как.
Вы рассуждаете сидя в Украине. Посмотрел бы я на Ваши рассуждения там, поместив вас в ту информационную среду. Вот здесь народ напрочь отказывается смотреть их инфополе. А зря. Очень многое становится на свои места. Хотя я их понимаю, они боятся что сурок их перевербует Смыкаете в какую сторону я клоню? Это на счет деградации.
Это все можно было до 24.02 говорить. После 24.02 те кто не прозрел с той стороны - это мусор.