Додано: Сер 29 чер, 2022 16:52

vitaliian написав: otg написав: Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу. Уверен на 100% что 90% из тех кто сегодня их всячески обзывает, если б жили в раше, были б точно такими же сторонниками Путена и глотки б рвали за него на каждом углу. это не только качество пропаганды, а и деградация населения по сравнению с совком. Если включить мозги все тезисы пропаганды рассыпаются на ровном месте. Взять тот же "майданный переворот", ну сбежал чивокуня и что, парламент же остался, как побег президента делает нелегитимным парламент?



это не только качество пропаганды, а и деградация населения по сравнению с совком. Если включить мозги все тезисы пропаганды рассыпаются на ровном месте. Взять тот же "майданный переворот", ну сбежал чивокуня и что, парламент же остался, как побег президента делает нелегитимным парламент?

У них как то делает, но мне никто не смог объяснить как.

Вы рассуждаете сидя в Украине. Посмотрел бы я на Ваши рассуждения там, поместив вас в ту информационную среду. Вот здесь народ напрочь отказывается смотреть их инфополе. А зря. Очень многое становится на свои места. Хотя я их понимаю, они боятся что сурок их перевербуетСмыкаете в какую сторону я клоню? Это на счет деградации.Смотрите ни один пересичный ни у нас ни у них не юрист, не политик и не экономист. 99% народу не заглядывает ни в конституцию, ни в Законы ни во что др. Всю инфу получают от тех или иных средств информации. Теперь догадайтесь с одного раза какое здесь огромнейшее поле деятельности для всяких сурков.