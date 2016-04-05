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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1491149214931494>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:04

  juristkostya написав:любом случае, элементарные приличия требуют указывать, что авторство чужое.
вы всерьез подумали что я знаком с младшим Патрушевым и за бокалом пива он мне признался что хочет закончить дебильную сво? Я считал этот факт настолько очевидным что ни на кого не ссылался, а ссылки на вражеские источники вообще не даю, чтобы их не пиарить и избежать срача на тему его надежности, за что я вообще не отвечаю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 чер, 2022 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:06

  airmax78 написав:Это все можно было до 24.02 говорить. После 24.02 те кто не прозрел с той стороны - это мусор.
Это можно и нужно говорить всегда. Не понимая причины произошедшего вы вряд ли сможете решить тот или иной вопрос. И сейчас речь не о людях, а механизмах влияния на них, на их сознание. Хотя я понимаю, для вас большинства, это трудно для понимания. Вряд ли кто в теме имеет профильное образование.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:08

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:любом случае, элементарные приличия требуют указывать, что авторство чужое.
вы всерьез подумали что я знаком с младшим Патрушевым и за бокалом пива он мне признался что хочет закончить дебильную сво? Я считал этот факт настолько очевидным что ни на кого не ссылался, а ссылки на вражеские источники вообще не даю, чтобы их не пиарить и избежать срача на тему его надежности, за что я вообще не отвечаю.

вот эта оговорка и должна была прилагаться к тому посту :-)
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:11

  juristkostya написав:вот эта оговорка и должна была прилагаться к тому посту
скорее ремарка, прикрепляйте ее мысленно к любому моему посту) поскольку я не военный, у меня нет данных зарубежных разведок и кремлевских инсайдов. В силу своего проф.опыта могу дать некоторые оценки, и то сильно заочные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:и где эти народы сейчас? Кто покаялся тот выжил, монголы, татары, немцы, французы, испанцы - теперь образец миролюбия

Щире покаяння взагалі рідкість. Хіба що німці і католицька церква щиро покаялись за свої старі гріхи,ну і деякі європейські країни за колоніальні злочини. Сильно турки покаялись за геноцид вірмен? У Туреччині продажі Майнкампф найбільші в світі. Сильно японці покаялись перед китайцями? У них трохи не стався військовий переворот в кінці сімдесятих, була б в них нафта, і цілком могла бути друга раша. Американці взагалі каються тільки перед своїми громадянами, онєже виборці. Навіть за ядерні бомбардування не вибачились.
Нам взагалі на..рати на кацапцькі футуристичні покаяння - нехай до нас не лізуть, а що з ними потім зроблять чеченці чи тататари, вже не наші проблеми.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:18

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:вот эта оговорка и должна была прилагаться к тому посту
скорее ремарка, прикрепляйте ее мысленно к любому моему посту) поскольку я не военный, у меня нет данных зарубежных разведок и кремлевских инсайдов. В силу своего проф.опыта могу дать некоторые оценки, и то сильно заочные.

как вы могли прочесть выше, речь не о достоверности, а о факте публикации чужого текста как своего.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:23

  vitaliian написав:
  lapay написав:Для багатьох східних народів вбивства, грабунок, рабство - частина національної культури. Вони так живуть століттями і не паряться, що колись виродяться.
В менталітеті кацапів для нас найважливіше те, що, після поразки, вони завжди повертаются сильнішими. Презирство до інших народів є в багатьох культурах і релігіях, тут кацапи не унікальні.
Тому, як каже Портніков - для нас НАТО важливіше за ЄС.
и где эти народы сейчас? Кто покаялся тот выжил, монголы, татары, немцы, французы, испанцы - теперь образец миролюбия.

Немає такого поняття "покаявся". Це можна застосувати тільки до німців після 1945. Більше таких випадків "покаяння" я не знаю.
Росіяни точно не покаяться після цієї війни. (якщо не буде ядерної війни чи іншого форс-мажору)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вы рассуждаете сидя в Украине. Посмотрел бы я на Ваши рассуждения там, поместив вас в ту информационную среду. Вот здесь народ напрочь отказывается смотреть их инфополе. А зря. Очень многое становится на свои места. Хотя я их понимаю, они боятся что сурок их перевербует Смыкаете в какую сторону я клоню? Это на счет деградации.

В 2014 запам'ятався один випадок: американський журналіст, заради експерименту, тиждень дивився тільаи рашатудей. Через тиждень в нього з'явилось бажання взити автомат і мочити українських фашистів.
Пропаганда велика сила, не треба її недооцінювати. Чим довше будуть окуповані наші території, тим важче їх буде звільняти.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:31

  juristkostya написав:как вы могли прочесть выше, речь не о достоверности, а о факте публикации чужого текста как своего
если текст чужой вбейте его в гугл и вам выдаст источник. Вы как всегда не точны в своих определениях.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:32

  lapay написав:
  otg написав:Вы рассуждаете сидя в Украине. Посмотрел бы я на Ваши рассуждения там, поместив вас в ту информационную среду. Вот здесь народ напрочь отказывается смотреть их инфополе. А зря. Очень многое становится на свои места. Хотя я их понимаю, они боятся что сурок их перевербует Смыкаете в какую сторону я клоню? Это на счет деградации.

В 2014 запам'ятався один випадок: американський журналіст, заради експерименту, тиждень дивився тільаи рашатудей. Через тиждень в нього з'явилось бажання взити автомат і мочити українських фашистів.
Пропаганда велика сила, не треба її недооцінювати. Чим довше будуть окуповані наші території, тим важче їх буде звільняти.

Спершу треба країну від Татарових, Єрмаків і Баканових "звільнити". Усі члени проросійських партій, типу ОПЗЖ які свідомо робили свій колаборантський вибір коли туди вступали, вільно себе почувають у тилу. Тому перед тим як звільняти, треба подивитися, чи не стирчить у спині клинок.
Zebra
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