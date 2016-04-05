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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1492149314941495>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:33

  andrijk777 написав:Немає такого поняття "покаявся". Це можна застосувати тільки до німців після 1945.
так есть или нету? Я это вижу так, после смерти пу развеется культ его личности, и признаваться что голосовал за а пуйло станет позорно. Маятник качнется в другую сторону, окажется что русские считают украинцев мышебратьями, а Крым и Донбасс украинскими. Один из вариантов.

Для шизофреников впадать в крайности, любить и сразу же ненавидеть, менять мнение на противоположное и тд. - обычное явление. Но ответственность на себя они брать не будут, обвинят во всем покойника. Поэтому собственно уверенность что приемник будет вести противоположную покойнику политику, чтобы слить негатив на пуйло, а бонусы "освобождения народов рф от диктатора" - забрать себе. Рабам всё равно кого любить, кого ненавидеть. Патрушев так патрушев.



Офіційно: Внаслідок удару блискавки спрацювали підривні пристрої на мосту через річку Ірпінь в районі Демидова. Є потерпілі. Працює поліція.

Орієнтовно о 17:00 год 29.06.2022 в населеному пункті Демидів (Димерська отг) Вишгородського району вибухнув міст через річку Ірпінь.

Попередня причина - влучання блискавки у воду поблизу моста, від чого здетонував тротиловий заряд, закладений для підриву на випадок вторгнення ворога. Одна особа загинула, дві поранено. На місці працює СОГ та черговий прокурор.

Это Ирпень, Гриша


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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:49

  lapay написав:
  otg написав:Вы рассуждаете сидя в Украине. Посмотрел бы я на Ваши рассуждения там, поместив вас в ту информационную среду. Вот здесь народ напрочь отказывается смотреть их инфополе. А зря. Очень многое становится на свои места. Хотя я их понимаю, они боятся что сурок их перевербует Смыкаете в какую сторону я клоню? Это на счет деградации.

В 2014 запам'ятався один випадок: американський журналіст, заради експерименту, тиждень дивився тільаи рашатудей. Через тиждень в нього з'явилось бажання взити автомат і мочити українських фашистів.
Пропаганда велика сила, не треба її недооцінювати. Чим довше будуть окуповані наші території, тим важче їх буде звільняти.

Так це працює і в інші сторону!!!
Якщо прийде новий президент РФ, віддасть Україні все(включаючи Крим) і включить пропаганду що "ми перемогли", що українці наші браття то все буде ок.
Багато людей чомусь вірять в чудодійну силу пропаганди, але не вірять що цією самою пропагандою можна переконати руських що "Крим - це Україна" наприклад.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:52

  Грйс-мэн написав:
  Zebra написав:Спершу треба країну від Татарових, Єрмаків і Баканових "звільнити".

Вернуть Грановских, Кононенко, Свинарчуков, Левочкиных, и подобных "патриотов"?

Гладковского можно вернуть, остальных - убрать
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:56

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Немає такого поняття "покаявся". Це можна застосувати тільки до німців після 1945.
так есть или нету?

Теоретично є, практично - ні(в межах народу). Така собі "утопія".
  vitaliian написав:Я это вижу так, после смерти пу развеется культ его личности, и признаваться что голосовал за а пуйло станет позорно. Маятник качнется в другую сторону, окажется что русские считают украинцев мышебратьями, а Крым и Донбасс украинскими. Один из вариантов.

Для шизофреников впадать в крайности, любить и сразу же ненавидеть, менять мнение на противоположное и тд. - обычное явление. Но ответственность на себя они брать не будут, обвинят во всем покойника. Поэтому собственно уверенность что приемник будет вести противоположную покойнику политику, чтобы слить негатив на пуйло, а бонусы "освобождения народов рф от диктатора" - забрать себе. Рабам всё равно кого любить, кого ненавидеть. Патрушев так патрушев.

Це не називається "покаяння". До чого тут "покаяння"?
Для покаяння в першу чергу потрібно усвідомити свою вину. Що ти винен. Ніякої вини русські не відчувають і не відчують.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:58

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Немає такого поняття "покаявся". Це можна застосувати тільки до німців після 1945.
так есть или нету? Я это вижу так, после смерти пу развеется культ его личности, и признаваться что голосовал за а пуйло станет позорно. Маятник качнется в другую сторону, окажется что русские считают украинцев мышебратьями, а Крым и Донбасс украинскими. Один из вариантов.

Для шизофреников впадать в крайности, любить и сразу же ненавидеть, менять мнение на противоположное и тд. - обычное явление. Но ответственность на себя они брать не будут, обвинят во всем покойника. Поэтому собственно уверенность что приемник будет вести противоположную покойнику политику, чтобы слить негатив на пуйло, а бонусы "освобождения народов рф от диктатора" - забрать себе. Рабам всё равно кого любить, кого ненавидеть. Патрушев так патрушев.

Відео моменту влучання блискавки в міст та момент підпиву моста внаслідок детонації. Одна особа загинула, дві поранено.

Офіційно: Внаслідок удару блискавки спрацювали підривні пристрої на мосту через річку Ірпінь в районі Демидова. Є потерпілі. Працює поліція.

Це помилкове пояснення.
Через спрощення з утрируванням.
Ви спростили до шизофреників-рабів в їх бік.
Ті ж рашковани спрощують-утрирують в наш - до нациків.

І стосовно ненависті. Теж перебільшення. В реаліях їх війна, загибель українців, руйнування хвилюють не більше -- поцікавитися мимоходь "А что там у хохлов?))"
Ненависть -- це дуже сильне почуття. Воно не виникає без серйозних підстав.
І з'явиться тільки тоді та в того з них, кого саме зачепить смертю, руйнуваннями та тощо.

А поки в них развлекуха!!!
Як шоу...
Так звідки-то ненависті узятися?!
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:59

  andrijk777 написав:Це не називається "покаяння". До чого тут "покаяння"?
Для покаяння в першу чергу потрібно усвідомити свою вину. Що ти винен. Ніякої вини русські не відчувають і не відчують
они не готовы брать на себя ответственность, новый царь всё разрулит, скажет кто дерьмо, а кто красавчик и тд
Не могут покаяться те, у кого нет собственного мнения

У Леньки Брежнева был фетиш ордена. У этого столы.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:22

  lapay написав:В 2014 запам'ятався один випадок: американський журналіст, заради експерименту, тиждень дивився тільаи рашатудей. Через тиждень в нього з'явилось бажання взити автомат і мочити українських фашистів.
Пропаганда велика сила, не треба її недооцінювати. Чим довше будуть окуповані наші території, тим важче їх буде звільняти.
Совершенно верно. Если хозяин натравил свою овчарку на болонку и та ее покусала, здесь виноват хозяин или пес?
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:27

  andrijk777 написав:Так це працює і в інші сторону!!!
Якщо прийде новий президент РФ, віддасть Україні все(включаючи Крим) і включить пропаганду що "ми перемогли", що українці наші браття то все буде ок.
Багато людей чомусь вірять в чудодійну силу пропаганди, але не вірять що цією самою пропагандою можна переконати руських що "Крим - це Україна" наприклад.
Можно с людей слепить что угодно. Только для этого надо несколько ярдов денег, талантливых товарищей с доступом к СМИ и чуть чуть времени. Только ни денег у вас нет, ни доступа к их СМИ, ни талантливых товарищей работающих на Вас.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:36

  Грйс-мэн написав:
  Zebra написав:Спершу треба країну від Татарових, Єрмаків і Баканових "звільнити".

Вернуть Грановских, Кононенко, Свинарчуков, Левочкиных, и подобных "патриотов"?
Логика как у россиян: "А в Америке негров линчуют".
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?

Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.
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