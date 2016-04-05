andrijk777 написав:Немає такого поняття "покаявся". Це можна застосувати тільки до німців після 1945.
так есть или нету? Я это вижу так, после смерти пу развеется культ его личности, и признаваться что голосовал за а пуйло станет позорно. Маятник качнется в другую сторону, окажется что русские считают украинцев мышебратьями, а Крым и Донбасс украинскими. Один из вариантов.
Для шизофреников впадать в крайности, любить и сразу же ненавидеть, менять мнение на противоположное и тд. - обычное явление. Но ответственность на себя они брать не будут, обвинят во всем покойника. Поэтому собственно уверенность что приемник будет вести противоположную покойнику политику, чтобы слить негатив на пуйло, а бонусы "освобождения народов рф от диктатора" - забрать себе. Рабам всё равно кого любить, кого ненавидеть. Патрушев так патрушев.
Офіційно: Внаслідок удару блискавки спрацювали підривні пристрої на мосту через річку Ірпінь в районі Демидова. Є потерпілі. Працює поліція.
Орієнтовно о 17:00 год 29.06.2022 в населеному пункті Демидів (Димерська отг) Вишгородського району вибухнув міст через річку Ірпінь.
Попередня причина - влучання блискавки у воду поблизу моста, від чого здетонував тротиловий заряд, закладений для підриву на випадок вторгнення ворога. Одна особа загинула, дві поранено. На місці працює СОГ та черговий прокурор.
otg написав:Вы рассуждаете сидя в Украине. Посмотрел бы я на Ваши рассуждения там, поместив вас в ту информационную среду. Вот здесь народ напрочь отказывается смотреть их инфополе. А зря. Очень многое становится на свои места. Хотя я их понимаю, они боятся что сурок их перевербует Смыкаете в какую сторону я клоню? Это на счет деградации.
В 2014 запам'ятався один випадок: американський журналіст, заради експерименту, тиждень дивився тільаи рашатудей. Через тиждень в нього з'явилось бажання взити автомат і мочити українських фашистів. Пропаганда велика сила, не треба її недооцінювати. Чим довше будуть окуповані наші території, тим важче їх буде звільняти.
Так це працює і в інші сторону!!! Якщо прийде новий президент РФ, віддасть Україні все(включаючи Крим) і включить пропаганду що "ми перемогли", що українці наші браття то все буде ок. Багато людей чомусь вірять в чудодійну силу пропаганди, але не вірять що цією самою пропагандою можна переконати руських що "Крим - це Україна" наприклад.
andrijk777 написав:Немає такого поняття "покаявся". Це можна застосувати тільки до німців після 1945.
так есть или нету?
Теоретично є, практично - ні(в межах народу). Така собі "утопія".
vitaliian написав:Я это вижу так, после смерти пу развеется культ его личности, и признаваться что голосовал за а пуйло станет позорно. Маятник качнется в другую сторону, окажется что русские считают украинцев мышебратьями, а Крым и Донбасс украинскими. Один из вариантов.
Для шизофреников впадать в крайности, любить и сразу же ненавидеть, менять мнение на противоположное и тд. - обычное явление. Но ответственность на себя они брать не будут, обвинят во всем покойника. Поэтому собственно уверенность что приемник будет вести противоположную покойнику политику, чтобы слить негатив на пуйло, а бонусы "освобождения народов рф от диктатора" - забрать себе. Рабам всё равно кого любить, кого ненавидеть. Патрушев так патрушев.
Це не називається "покаяння". До чого тут "покаяння"? Для покаяння в першу чергу потрібно усвідомити свою вину. Що ти винен. Ніякої вини русські не відчувають і не відчують.
andrijk777 написав:Немає такого поняття "покаявся". Це можна застосувати тільки до німців після 1945.
так есть или нету? Я это вижу так, после смерти пу развеется культ его личности, и признаваться что голосовал за а пуйло станет позорно. Маятник качнется в другую сторону, окажется что русские считают украинцев мышебратьями, а Крым и Донбасс украинскими. Один из вариантов.
Для шизофреников впадать в крайности, любить и сразу же ненавидеть, менять мнение на противоположное и тд. - обычное явление. Но ответственность на себя они брать не будут, обвинят во всем покойника. Поэтому собственно уверенность что приемник будет вести противоположную покойнику политику, чтобы слить негатив на пуйло, а бонусы "освобождения народов рф от диктатора" - забрать себе. Рабам всё равно кого любить, кого ненавидеть. Патрушев так патрушев.
Відео моменту влучання блискавки в міст та момент підпиву моста внаслідок детонації. Одна особа загинула, дві поранено.
Офіційно: Внаслідок удару блискавки спрацювали підривні пристрої на мосту через річку Ірпінь в районі Демидова. Є потерпілі. Працює поліція.
Це помилкове пояснення. Через спрощення з утрируванням. Ви спростили до шизофреників-рабів в їх бік. Ті ж рашковани спрощують-утрирують в наш - до нациків.
І стосовно ненависті. Теж перебільшення. В реаліях їх війна, загибель українців, руйнування хвилюють не більше -- поцікавитися мимоходь "А что там у хохлов?))" Ненависть -- це дуже сильне почуття. Воно не виникає без серйозних підстав. І з'явиться тільки тоді та в того з них, кого саме зачепить смертю, руйнуваннями та тощо.
А поки в них развлекуха!!! Як шоу... Так звідки-то ненависті узятися?!
lapay написав:В 2014 запам'ятався один випадок: американський журналіст, заради експерименту, тиждень дивився тільаи рашатудей. Через тиждень в нього з'явилось бажання взити автомат і мочити українських фашистів. Пропаганда велика сила, не треба її недооцінювати. Чим довше будуть окуповані наші території, тим важче їх буде звільняти.
Совершенно верно. Если хозяин натравил свою овчарку на болонку и та ее покусала, здесь виноват хозяин или пес?
andrijk777 написав:Так це працює і в інші сторону!!! Якщо прийде новий президент РФ, віддасть Україні все(включаючи Крим) і включить пропаганду що "ми перемогли", що українці наші браття то все буде ок. Багато людей чомусь вірять в чудодійну силу пропаганди, але не вірять що цією самою пропагандою можна переконати руських що "Крим - це Україна" наприклад.
Можно с людей слепить что угодно. Только для этого надо несколько ярдов денег, талантливых товарищей с доступом к СМИ и чуть чуть времени. Только ни денег у вас нет, ни доступа к их СМИ, ни талантливых товарищей работающих на Вас.