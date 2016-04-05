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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:54
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vitaliian
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:55
crumd написав:
Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?
вот и займитесь
crumd написав:
Но нет ни одного поста о результатах их использования.
если вы напишите этот пост у вас не будет конкурентов)
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vitaliian
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:57
crumd написав:
Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?
Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.
У нас тут один инсайд - Успіх, отпишется доехали ли они им и как отстрелялись.
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alex_dvornichenko
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