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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1492149314941495
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:54

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:55

  crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?
вот и займитесь
  crumd написав:Но нет ни одного поста о результатах их использования.
если вы напишите этот пост у вас не будет конкурентов)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:57

  crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?

Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.

У нас тут один инсайд - Успіх, отпишется доехали ли они им и как отстрелялись.
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