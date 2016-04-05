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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1493149414951496>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:54

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:55

  crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?
вот и займитесь
  crumd написав:Но нет ни одного поста о результатах их использования.
если вы напишите этот пост у вас не будет конкурентов)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:57

  crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?

Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.

У нас тут один инсайд - Успіх, отпишется доехали ли они им и как отстрелялись.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:53

edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:46

  edvardd написав:


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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:58

А що вам писати? Що можна, а що - ні?

  alex_dvornichenko написав:
  crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?

Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.

У нас тут один инсайд - Успіх, отпишется доехали ли они им и как отстрелялись.

Так я вже відписував))
Що 777 були поставали довкола нас(500-700-1000м) - вгатили декілька "ближніх", або реактивних снарядів і.... перекат/переміщення... і знову насипАли оркам...
Потім їх кількість зменшилась(мабуть, інші кудись перемістились далеко)

А тепер і ми змінюємо місце...

Доречі, коли поблизу 777 - то вони гарно працюють на прикриття! 👍

п.с.
А ми і далі працюємо на тому, на чому і раніше працювали... - ремонтуємо іноді :mrgreen: але роботу стараємось виконувати на відмінно!👍

Ехххххх, навчили б наших пацанів на 777 і дали б нам хоч дві машини.... - ми тоді подвоїли б свої УСПІХИ!!!👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:29

Вариант восстановления территориальной целостности, существовавшей даже до 24го февраля - не рассматривается!

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не отказывается от планов по оккупации большей части Украины. На сегодняшний день американская разведка рассматривает три возможных сценария войны на украинской территории.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главы Национальной разведки США Эврил Хейнс. https://www.reuters.com/world/europe/pu ... 022-06-29/

По ее словам, наиболее вероятным сценарием является тяжелый конфликт, в ходе которого российская сторона сможет достичь лишь каких-то успехов, тогда как главная цель Путина по захвату значительной части Украины не будет реализована.

Второй сценарий предполагает некий крупный прорыв России.

Третий - стабилизация фронта усилиями ВСУ и отдельные успехи украинских военных на юге страны, возможно, в окрестностях временно оккупированного Херсона.

В заключение Хейнс отметила, что в целом картина остается "довольно мрачной".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/254586_1656526926

Косвенные признаки, того, что уже давно всё "порешали" - организация транзита украинского зерна(хлеба) через Турцию рифляндией - без Украины.

Чего, чего? Вы ожидаете своевременно и в достаточном объёме поставок чужой техники?
................ :evil:
Только после того, как рифляндия заявит о своём протекторате на всё левобережье с Приднестровьем.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:47

  Kudrjavuy написав:Вариант восстановления территориальной целостности, существовавшей даже до 24го февраля - не рассматривается!

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не отказывается от планов по оккупации большей части Украины. На сегодняшний день американская разведка рассматривает три возможных сценария войны на украинской территории.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главы Национальной разведки США Эврил Хейнс. https://www.reuters.com/world/europe/pu ... 022-06-29/

По ее словам, наиболее вероятным сценарием является тяжелый конфликт, в ходе которого российская сторона сможет достичь лишь каких-то успехов, тогда как главная цель Путина по захвату значительной части Украины не будет реализована.

Второй сценарий предполагает некий крупный прорыв России.

Третий - стабилизация фронта усилиями ВСУ и отдельные успехи украинских военных на юге страны, возможно, в окрестностях временно оккупированного Херсона.

В заключение Хейнс отметила, что в целом картина остается "довольно мрачной".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/254586_1656526926

Косвенные признаки, того, что уже давно всё "порешали" - организация транзита украинского зерна(хлеба) через Турцию рифляндией - без Украины.

Чего, чего? Вы ожидаете своевременно и в достаточном объёме поставок чужой техники?
................ :evil:
Только после того, как рифляндия заявит о своём протекторате на всё левобережье с Приднестровьем.

Война - такая непредсказуемая штука. Не серьезно читать каких-то экспертов и полагаться на их прогнозы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:54

  airmax78 написав:Война - такая непредсказуемая штука. Не серьезно читать каких-то экспертов и полагаться на их прогнозы.

:shock: https://gordonua.com/news/war/utilizaci ... 14864.html
Особенно империалистическая?
И именно тогда, когда мы разменная монета?
....
Научитесь слушать старших, ведь Война идёт не первый год.
И нет перспектив к "её стабилизации"(прикрытии) на территории Украины.
А возможна - только Победа(в плане освобождения оккупированных территорий в границах 1991 года).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 чер, 2022 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:54

  Kudrjavuy написав:Косвенные признаки, того, что уже давно всё "порешали" - организация транзита украинского зерна(хлеба) через Турцию рифляндией - без Украины.

Чего, чего? Вы ожидаете своевременно и в достаточном объёме поставок чужой техники?
................ :evil:
Только после того, как рифляндия заявит о своём протекторате на всё левобережье с Приднестровьем.

Ворованное зерно в какой то степени может оказаться и не ворованным, а проданным за рубли оккупанту.
Zebra
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