crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте? Зачем тянуть сюда всякий политмусор?
Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.
У нас тут один инсайд - Успіх, отпишется доехали ли они им и как отстрелялись.
Так я вже відписував)) Що 777 були поставали довкола нас(500-700-1000м) - вгатили декілька "ближніх", або реактивних снарядів і.... перекат/переміщення... і знову насипАли оркам... Потім їх кількість зменшилась(мабуть, інші кудись перемістились далеко)
А тепер і ми змінюємо місце...
Доречі, коли поблизу 777 - то вони гарно працюють на прикриття! 👍
п.с. А ми і далі працюємо на тому, на чому і раніше працювали... - ремонтуємо іноді але роботу стараємось виконувати на відмінно!👍
Ехххххх, навчили б наших пацанів на 777 і дали б нам хоч дві машини.... - ми тоді подвоїли б свої УСПІХИ!!!👍
Вариант восстановления территориальной целостности, существовавшей даже до 24го февраля - не рассматривается!
Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не отказывается от планов по оккупации большей части Украины. На сегодняшний день американская разведка рассматривает три возможных сценария войны на украинской территории.
По ее словам, наиболее вероятным сценарием является тяжелый конфликт, в ходе которого российская сторона сможет достичь лишь каких-то успехов, тогда как главная цель Путина по захвату значительной части Украины не будет реализована.
Второй сценарий предполагает некий крупный прорыв России.
Третий - стабилизация фронта усилиями ВСУ и отдельные успехи украинских военных на юге страны, возможно, в окрестностях временно оккупированного Херсона.
В заключение Хейнс отметила, что в целом картина остается "довольно мрачной".
Kudrjavuy написав:Вариант восстановления территориальной целостности, существовавшей даже до 24го февраля - не рассматривается!
Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не отказывается от планов по оккупации большей части Украины. На сегодняшний день американская разведка рассматривает три возможных сценария войны на украинской территории.
По ее словам, наиболее вероятным сценарием является тяжелый конфликт, в ходе которого российская сторона сможет достичь лишь каких-то успехов, тогда как главная цель Путина по захвату значительной части Украины не будет реализована.
Второй сценарий предполагает некий крупный прорыв России.
Третий - стабилизация фронта усилиями ВСУ и отдельные успехи украинских военных на юге страны, возможно, в окрестностях временно оккупированного Херсона.
В заключение Хейнс отметила, что в целом картина остается "довольно мрачной".
airmax78 написав:Война - такая непредсказуемая штука. Не серьезно читать каких-то экспертов и полагаться на их прогнозы.
https://gordonua.com/news/war/utilizaci ... 14864.html Особенно империалистическая? И именно тогда, когда мы разменная монета? .... Научитесь слушать старших, ведь Война идёт не первый год. И нет перспектив к "её стабилизации"(прикрытии) на территории Украины. А возможна - только Победа(в плане освобождения оккупированных территорий в границах 1991 года).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 чер, 2022 21:58, всього редагувалось 1 раз.