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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1493149414951496
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:56

Большая утечка: что значит слив разговора Путина с Макроном?

В четверг 30 июня на главном французском государственном телевизионном канале France 24 покажут документальный фильм «Un président, l’Europe et la Guerre» о дипломатических кулисах последних шести месяцев в Елисейском дворце. Он включает в себя 9 минут разговора президента Макрона с Путиным за четыре дня до начала войны.

https://t.me/ivan_preobraz/1238
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:02

  crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?

Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.

Пока успехи локальные. Фактически Лисичанск уже штурмуют, а дальше они пойдут на Славянск... военное командование надеють имеет план железобетонной линии обороны, где местное население не будет против ВСУ, как эти бабки в Лисичанске: https://t.me/ssternenko/6216
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:05

  detroytred написав:Ви спростили до шизофреників-

Найцікавіше, звісно, після обміну полоненими читати найрадикальніших російських підпалювачів війни.

В них обмін полоненими це капітуляція і ганьба.

В них росіяни, що здалися добровільно - це боягузи та зрадники.

Всі ці люди не воюють, вони підбурюють воювати та вбивати інших. І з радістю вб’ють і своїх також.

В них пріоритет не повернути своїх додому в обмін на українців, а вбити і українців, і «неправильних» своїх.

І саме ця категорія ворогів найогидніша. Вони самі ніколи не будуть воювати. Але вони розпалюють війну найактивніше.

Але саме ці люди переконують мене в тому, що Росія згорить в полум’ї тої ненависті, яку сама і створила.

Бо ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити - надзавдання. І після краху ненависті назовні вона завжди знайде новий зручний об’єкт всередині.

Росіяни доведуть свою країну до справжньої громадянської війни. Неминуче.

https://t.me/bogdanov_info/1725
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