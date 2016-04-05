Большая утечка: что значит слив разговора Путина с Макроном?
В четверг 30 июня на главном французском государственном телевизионном канале France 24 покажут документальный фильм «Un président, l’Europe et la Guerre» о дипломатических кулисах последних шести месяцев в Елисейском дворце. Он включает в себя 9 минут разговора президента Макрона с Путиным за четыре дня до начала войны.
crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте? Зачем тянуть сюда всякий политмусор?
Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.
Пока успехи локальные. Фактически Лисичанск уже штурмуют, а дальше они пойдут на Славянск... военное командование надеють имеет план железобетонной линии обороны, где местное население не будет против ВСУ, как эти бабки в Лисичанске: https://t.me/ssternenko/6216