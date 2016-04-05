Найцікавіше, звісно, після обміну полоненими читати найрадикальніших російських підпалювачів війни.



В них обмін полоненими це капітуляція і ганьба.



В них росіяни, що здалися добровільно - це боягузи та зрадники.



Всі ці люди не воюють, вони підбурюють воювати та вбивати інших. І з радістю вб’ють і своїх також.



В них пріоритет не повернути своїх додому в обмін на українців, а вбити і українців, і «неправильних» своїх.



І саме ця категорія ворогів найогидніша. Вони самі ніколи не будуть воювати. Але вони розпалюють війну найактивніше.



Але саме ці люди переконують мене в тому, що Росія згорить в полум’ї тої ненависті, яку сама і створила.



Бо ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити - надзавдання. І після краху ненависті назовні вона завжди знайде новий зручний об’єкт всередині.



Росіяни доведуть свою країну до справжньої громадянської війни. Неминуче.