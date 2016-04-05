Большая утечка: что значит слив разговора Путина с Макроном?
В четверг 30 июня на главном французском государственном телевизионном канале France 24 покажут документальный фильм «Un président, l’Europe et la Guerre» о дипломатических кулисах последних шести месяцев в Елисейском дворце. Он включает в себя 9 минут разговора президента Макрона с Путиным за четыре дня до начала войны.
crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте? Зачем тянуть сюда всякий политмусор?
Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.
Пока успехи локальные. Фактически Лисичанск уже штурмуют, а дальше они пойдут на Славянск... военное командование надеють имеет план железобетонной линии обороны, где местное население не будет против ВСУ, как эти бабки в Лисичанске: https://t.me/ssternenko/6216
Ну да, не шизофрения и ненависти нет. Наверное показалось. Знаете как в Буче убивали БЕЗОРУЖНЫХ мужчин? Им завязывали за спиной руки, ставили на колени и стреляли в упор. Может это великая русская духовность, или такая игра? если ненависти нет. Должно быть какое-то разумное обоснование, зачем расстреливать безоружных людей с завязанными руками?
Найцікавіше, звісно, після обміну полоненими читати найрадикальніших російських підпалювачів війни.
В них обмін полоненими це капітуляція і ганьба.
В них росіяни, що здалися добровільно - це боягузи та зрадники.
Всі ці люди не воюють, вони підбурюють воювати та вбивати інших. І з радістю вб’ють і своїх також.
В них пріоритет не повернути своїх додому в обмін на українців, а вбити і українців, і «неправильних» своїх.
І саме ця категорія ворогів найогидніша. Вони самі ніколи не будуть воювати. Але вони розпалюють війну найактивніше.
Але саме ці люди переконують мене в тому, що Росія згорить в полум’ї тої ненависті, яку сама і створила.
Бо ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити - надзавдання. І після краху ненависті назовні вона завжди знайде новий зручний об’єкт всередині.
Росіяни доведуть свою країну до справжньої громадянської війни. Неминуче.
Прикольна логіка -- стосовно можливості написати про велику духовність. Це така ж дурня, як видавати вплив-значення купки отих ненавидячих за велику частину населення.
Була б велика частина, то з нею б рахувалися. Тобто не обмінювали. Ще й своїх за здачу карали.
Оперуйте фактами. А для цього все ж треба на них подивиться. На рашкованів в своїй значній масі. Ну а Ви навіть "Брат" не дивитесь, а про рашкованів розмірковувати беретесь. Подивиться хоча б один їх випуски новин ... для розширення кругозору. Там не більше, ніж "что там у Хохлов?". Сприймання війни, як шоу.
З.и. так різко - це за дурню про велику духовність. Гудбай, опонент. Не дякую за спілкування.
І коли отакі фантазії про наслідки ненависті пишите, то хоча б подумали, що ж тоді з масовійшою українською ненавистю до ворогів буде...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 чер, 2022 22:30, всього редагувалось 2 разів.