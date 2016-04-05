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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1495149614971498>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:54

  Kudrjavuy написав:Косвенные признаки, того, что уже давно всё "порешали" - организация транзита украинского зерна(хлеба) через Турцию рифляндией - без Украины.

Чего, чего? Вы ожидаете своевременно и в достаточном объёме поставок чужой техники?
................ :evil:
Только после того, как рифляндия заявит о своём протекторате на всё левобережье с Приднестровьем.

Ворованное зерно в какой то степени может оказаться и не ворованным, а проданным за рубли оккупанту.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:56

Большая утечка: что значит слив разговора Путина с Макроном?

В четверг 30 июня на главном французском государственном телевизионном канале France 24 покажут документальный фильм «Un président, l’Europe et la Guerre» о дипломатических кулисах последних шести месяцев в Елисейском дворце. Он включает в себя 9 минут разговора президента Макрона с Путиным за четыре дня до начала войны.

https://t.me/ivan_preobraz/1238
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:02

  crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?

Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.

Пока успехи локальные. Фактически Лисичанск уже штурмуют, а дальше они пойдут на Славянск... военное командование надеють имеет план железобетонной линии обороны, где местное население не будет против ВСУ, как эти бабки в Лисичанске: https://t.me/ssternenko/6216
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:05

  detroytred написав:Ви спростили до шизофреників-

  detroytred написав:І стосовно ненависті. Теж перебільшення
  detroytred написав:Так звідки-то ненависті узятися

Ну да, не шизофрения и ненависти нет. Наверное показалось. Знаете как в Буче убивали БЕЗОРУЖНЫХ мужчин? Им завязывали за спиной руки, ставили на колени и стреляли в упор. Может это великая русская духовность, или такая игра? если ненависти нет. Должно быть какое-то разумное обоснование, зачем расстреливать безоружных людей с завязанными руками?
Найцікавіше, звісно, після обміну полоненими читати найрадикальніших російських підпалювачів війни.

В них обмін полоненими це капітуляція і ганьба.

В них росіяни, що здалися добровільно - це боягузи та зрадники.

Всі ці люди не воюють, вони підбурюють воювати та вбивати інших. І з радістю вб’ють і своїх також.

В них пріоритет не повернути своїх додому в обмін на українців, а вбити і українців, і «неправильних» своїх.

І саме ця категорія ворогів найогидніша. Вони самі ніколи не будуть воювати. Але вони розпалюють війну найактивніше.

Але саме ці люди переконують мене в тому, що Росія згорить в полум’ї тої ненависті, яку сама і створила.

Бо ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити - надзавдання. І після краху ненависті назовні вона завжди знайде новий зручний об’єкт всередині.

Росіяни доведуть свою країну до справжньої громадянської війни. Неминуче.

https://t.me/bogdanov_info/1725
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:15

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:как вы могли прочесть выше, речь не о достоверности, а о факте публикации чужого текста как своего
если текст чужой вбейте его в гугл и вам выдаст источник. Вы как всегда не точны в своих определениях.

всё же, указать, что материал заимствован - безусловная обязанность того, что заимствует. Это аксиома уровня "мойте руки перед едой".
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:17

  Zebra написав:
  Kudrjavuy написав:Косвенные признаки, того, что уже давно всё "порешали" - организация транзита украинского зерна(хлеба) через Турцию рифляндией - без Украины.

Чего, чего? Вы ожидаете своевременно и в достаточном объёме поставок чужой техники?
................ :evil:
Только после того, как рифляндия заявит о своём протекторате на всё левобережье с Приднестровьем.

Ворованное зерно в какой то степени может оказаться и не ворованным, а проданным за рубли оккупанту.

Вы, словно по методичке "от Бени" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А Ху не хо-хо....?
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:18

  Kudrjavuy написав:
  Zebra написав:
  Kudrjavuy написав:Косвенные признаки, того, что уже давно всё "порешали" - организация транзита украинского зерна(хлеба) через Турцию рифляндией - без Украины.

Чего, чего? Вы ожидаете своевременно и в достаточном объёме поставок чужой техники?
................ :evil:
Только после того, как рифляндия заявит о своём протекторате на всё левобережье с Приднестровьем.

Ворованное зерно в какой то степени может оказаться и не ворованным, а проданным за рубли оккупанту.

Вы, словно по методичке "от Бени" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А Ху не хо-хо....?

Об этом у Бутусова сегодня написано, его методички от Бени?
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:19

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Ви спростили до шизофреників-

  detroytred написав:І стосовно ненависті. Теж перебільшення

Ну да, не шизофрения и ненависти нет. Наверное показалось Может ещё про их великую духовность напишите?
Найцікавіше, звісно, після обміну полоненими читати найрадикальніших російських підпалювачів війни.

В них обмін полоненими це капітуляція і ганьба.

В них росіяни, що здалися добровільно - це боягузи та зрадники.

Всі ці люди не воюють, вони підбурюють воювати та вбивати інших. І з радістю вб’ють і своїх також.

В них пріоритет не повернути своїх додому в обмін на українців, а вбити і українців, і «неправильних» своїх.

І саме ця категорія ворогів найогидніша. Вони самі ніколи не будуть воювати. Але вони розпалюють війну найактивніше.

Але саме ці люди переконують мене в тому, що Росія згорить в полум’ї тої ненависті, яку сама і створила.

Бо ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити - надзавдання. І після краху ненависті назовні вона завжди знайде новий зручний об’єкт всередині.

Росіяни доведуть свою країну до справжньої громадянської війни. Неминуче.

https://t.me/bogdanov_info/1725

Прикольна логіка -- стосовно можливості написати про велику духовність.
Це така ж дурня, як видавати вплив-значення купки отих ненавидячих за велику частину населення.

Була б велика частина, то з нею б рахувалися. Тобто не обмінювали. Ще й своїх за здачу карали.

Оперуйте фактами.
А для цього все ж треба на них подивиться. На рашкованів в своїй значній масі.
Ну а Ви навіть "Брат" не дивитесь, а про рашкованів розмірковувати беретесь.
Подивиться хоча б один їх випуски новин ... для розширення кругозору.
Там не більше, ніж "что там у Хохлов?". Сприймання війни, як шоу.

З.и. так різко - це за дурню про велику духовність.
Гудбай, опонент. Не дякую за спілкування.

І коли отакі фантазії про наслідки ненависті пишите, то хоча б подумали, що ж тоді з масовійшою українською ненавистю до ворогів буде...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 чер, 2022 22:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:22

  Zebra написав:Об этом у Бутусова сегодня написано, его методички от Бени?

- Это, что гений экономики? Или очередной гопник(подставное лицо, которое сознательно используют возможно без его ведома), за спину которого прячутся "волки".
Осьо звідкіля:
  pesikot написав:
  Грйс-мэн написав:
  Zebra написав:Спершу треба країну від Татарових, Єрмаків і Баканових "звільнити".

Вернуть Грановских, Кононенко, Свинарчуков, Левочкиных, и подобных "патриотов"?

Гладковского можно вернуть, остальных - убрать

:?: :?: :?: :twisted:
Это, сегодня подписан: https://www.president.gov.ua/documents/4592022-43085
Как раз по этому поводу.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 чер, 2022 23:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:32

  detroytred написав:І коли отакі фантазії про наслідки ненависті пишите, то хоча б подумали, що ж тоді з масовійшою українською ненавистю до ворогів буде.
это вы убийства в Буче назвали фантазией? В интернете мало доказательств, или пока Путин не признает вы тоже не признаете?
  detroytred написав:а Ви навіть "Брат" не дивитесь
я русское гавно про бандитов никогда не смотрел, извините если обидел, мне того что вокруг хватает. У меня другие предпочтения в искусстве.
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