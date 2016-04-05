Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
"Конец войны для нас - это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариант. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - отметил он. Источник: https://censor.net/ru/n3351116
Идёт торговля желанием Украинцев жить в Украине. - При чём именно "торговля украинцами".
Для чего создаются "специфические" условия - к примеру текст от конкретно заинтересованных лиц я выставлял - чего, ЛАД страстно просил удалить - публично многое обнажает прямой текст от населения.
vitaliian написав:Ну да, не шизофрения и ненависти нет. Наверное показалось. Знаете как в Буче убивали БЕЗОРУЖНЫХ мужчин? Им завязывали за спиной руки, ставили на колени и стреляли в упор. Может это великая русская духовность, или такая игра? если ненависти нет. Должно быть какое-то разумное обоснование, зачем расстреливать безоружных людей с завязанными руками?
На войне ненависти взяться очень просто. Например, только что на их глазах убили их корешей. В отместку они расстреляли мужчин, которых посчитали членами ТО. Не утверждаю, что именно так и было. Но на войне ненависти легко взяться и без предварительного целенаправленного промывания мозгов.