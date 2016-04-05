Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
"Конец войны для нас - это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариант. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - отметил он. Источник: https://censor.net/ru/n3351116
Идёт торговля желанием Украинцев жить в Украине. - При чём именно "торговля украинцами".
Для чего создаются "специфические" условия - к примеру текст от конкретно заинтересованных лиц я выставлял - чего, ЛАД страстно просил удалить - публично многое обнажает прямой текст от населения.
vitaliian написав:Ну да, не шизофрения и ненависти нет. Наверное показалось. Знаете как в Буче убивали БЕЗОРУЖНЫХ мужчин? Им завязывали за спиной руки, ставили на колени и стреляли в упор. Может это великая русская духовность, или такая игра? если ненависти нет. Должно быть какое-то разумное обоснование, зачем расстреливать безоружных людей с завязанными руками?
На войне ненависти взяться очень просто. Например, только что на их глазах убили их корешей. В отместку они расстреляли мужчин, которых посчитали членами ТО. Не утверждаю, что именно так и было. Но на войне ненависти легко взяться и без предварительного целенаправленного промывания мозгов.
Tegularius написав:Но на войне ненависти легко взяться и без предварительного целенаправленного промывания мозгов.
я и не увязывал ненависть с промыванием мозгов. Просто указал на её присутствие а так же иррациональный (то есть патологический характер) в том смысле, что нормальные люди так не делают... Для такого поведения нужны веские причины. А изнасилование даже с причинами - сильное и как правило, необратимое отклонение психики от нормы.
При этом всём у этих действий есть поддержка общества рф, солдаты делавшие такое (а так же грабившие мирное население и летчики которые скидывали бомбы на мариупольский драмтеатр) вернутся на родину героями. Их будут показывать как образец молодому поколению, приглашать на государственные мероприятия и тд.
Ни с какой точки зрения нормой это не является. Это агония русских как нации. Как не является нормой лгать что Буча это постановка (есть сотни свидетелей, фото и видео доказательства).
Патология тиражируется на потоке. На рф в основном знают, что Буча не была "постановкой", но в силу известных причин повторяют рос.проп и речи своего фюрера. А правду слышать не хотят.
Российский президент Владимир Путин заявил, что не считает попадание российской ракеты в ТЦ "Амстор" в городе Кременчуг терактом. Об этом сообщает прокремлевское пропагандистское издание "РИА Новости".
Из-за попадания ракеты погибли более 20 человек, десятки раненых и без вести пропавших, хотя по его словам, российская армия не стреляет по гражданским объектам, а их ракеты "достигают целей".
"Нет там никакого теракта. Они размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах. Просто так по полям, разумеется, у нас не стреляют. Как правило, это делается в результате разведанных целей", - утверждает президент страны-агрессора.
"Уверен, что в этом случае все тоже самое. Ну прячут технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, упорядочивают. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости.
juristkostya написав:всё же, указать, что материал заимствован - безусловная обязанность того, что заимствует. Это аксиома уровня "мойте руки перед едой".
спасибо что патент на каждый мой пост не просите. Вам надо вы и ищите первоисточники, в тех случаях когда я их не оглашаю, web ссылки в голове не держу. Напомню я у вас не на зарплате, по этой причине ваши просьбы не адекватны ситуации.
vitaliian написав:я и не увязывал ненависть с промыванием мозгов. Просто указал на её присутствие а так же иррациональный (то есть патологический характер) в том смысле, что нормальные люди так не делают... Для такого поведения нужны веские причины. А изнасилование даже с причинами - сильное и как правило, необратимое отклонение психики от нормы.
При этом всём у этих действий есть поддержка общества рф, солдаты делавшие такое (а так же грабившие мирное население и летчики которые скидывали бомбы на мариупольский драмтеатр) вернутся на родину героями. Их будут показывать как образец молодому поколению, приглашать на государственные мероприятия и тд.
Ни с какой точки зрения нормой это не является. Это агония русских как нации. Как не является нормой лгать что Буча это постановка (есть сотни свидетелей, фото и видео доказательства).
Патология тиражируется на потоке. На рф в основном знают, что Буча не была "постановкой", но в силу известных причин повторяют рос.проп и речи своего фюрера. А правду слышать не хотят
Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят. А то что Вы им рассказываете это от того что Вам "промыли" мозги
то есть сами по себе лупим, спорить с реальностью, не брать на себя ответственность за свои преступления, не патология?
Российская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном. А вообще я говорил этот механизм у них очень на высоком уровне, всей этой муйней занимаются очень талантливые люди. Вы бы посмотрели их ТВ, то б сразу "поняли" ни какой войны между Украиной и РФ нет, воюет ДНР, а раша им лишь помогает. Вот поэтому не гибнут военные и вообще все хорошо. А народ занят как куда поехать отдохнуть, где что купить и чем развлечься и т.п.