Додано: Чет 30 чер, 2022 05:15

Tegularius написав: Но на войне ненависти легко взяться и без предварительного целенаправленного промывания мозгов. Но на войне ненависти легко взяться и без предварительного целенаправленного промывания мозгов.

Российский президент Владимир Путин заявил, что не считает попадание российской ракеты в ТЦ "Амстор" в городе Кременчуг терактом. Об этом сообщает прокремлевское пропагандистское издание "РИА Новости".



Из-за попадания ракеты погибли более 20 человек, десятки раненых и без вести пропавших, хотя по его словам, российская армия не стреляет по гражданским объектам, а их ракеты "достигают целей".



"Нет там никакого теракта. Они размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах. Просто так по полям, разумеется, у нас не стреляют. Как правило, это делается в результате разведанных целей", - утверждает президент страны-агрессора.



"Уверен, что в этом случае все тоже самое. Ну прячут технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, упорядочивают. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости.

я и не увязывал ненависть с промыванием мозгов. Просто указал на её присутствие а так же иррациональный (то есть патологический характер) в том смысле, что нормальные люди так не делают... Для такого поведения нужны веские причины. А изнасилование даже с причинами - сильное и как правило, необратимое отклонение психики от нормы.При этом всём у этих действий есть поддержка общества рф, солдаты делавшие такое (а так же грабившие мирное население и летчики которые скидывали бомбы на мариупольский драмтеатр) вернутся на родину героями. Их будут показывать как образец молодому поколению, приглашать на государственные мероприятия и тд.Ни с какой точки зрения нормой это не является. Это агония русских как нации. Как не является нормой лгать что Буча это постановка (есть сотни свидетелей, фото и видео доказательства).Патология тиражируется на потоке. На рф в основном знают, что Буча не была "постановкой", но в силу известных причин повторяют рос.проп и речи своего фюрера. А правду слышать не хотят.то есть сами по себе лупим, спорить с реальностью, не брать на себя ответственность за свои преступления, не патология?