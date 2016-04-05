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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1495149614971498
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:37

  vitaliian написав:
  detroytred написав:І коли отакі фантазії про наслідки ненависті пишите, то хоча б подумали, що ж тоді з масовійшою українською ненавистю до ворогів буде.
это вы убийства в Буче назвали фантазией? В интернете мало доказательств, или пока Путин не признает вы тоже не признаете?

Да що за маячню Ви несете?!

Фантазії - це про те, що суспільство з ненавистю ... (дивіться свої дописи. Що Ви там навигадували. Про руйнування, деградацію, внутрішнє перенаправлення - чи як там).

В нашому суспільстві ненависть. Велика та глибока. І це природньо. Та вирішиться.

Співчуваю, якщо навколо Вас гівна достає.
А я його краще в рашкованів подивлюсь. Щоб про них судити. Не зі стелі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:46

А если коротко:
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Конец войны для нас - это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариант. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - отметил он. Источник: https://censor.net/ru/n3351116

Идёт торговля желанием Украинцев жить в Украине.
- При чём именно "торговля украинцами".

Для чего создаются "специфические" условия - к примеру текст от конкретно заинтересованных лиц я выставлял - чего, ЛАД страстно просил удалить - публично многое обнажает прямой текст от населения.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 00:19

  Zebra написав:Ворованное зерно в какой то степени может оказаться и не ворованным, а проданным за рубли оккупанту.
Так оно и есть. А куда девать бизнесу столько зерна в условиях оккупации?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 02:42

  vitaliian написав:Ну да, не шизофрения и ненависти нет. Наверное показалось. Знаете как в Буче убивали БЕЗОРУЖНЫХ мужчин? Им завязывали за спиной руки, ставили на колени и стреляли в упор. Может это великая русская духовность, или такая игра? если ненависти нет. Должно быть какое-то разумное обоснование, зачем расстреливать безоружных людей с завязанными руками?


На войне ненависти взяться очень просто.
Например, только что на их глазах убили их корешей.
В отместку они расстреляли мужчин, которых посчитали членами ТО.
Не утверждаю, что именно так и было. Но на войне ненависти легко взяться и без предварительного целенаправленного промывания мозгов.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 03:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Tegularius написав:На войне ненависти взяться очень просто.

Спасибо, теперь понятно.
Оказывается убили в бою друзей, потому поймал левых мужиков и убил.
Вопросов нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 05:15

  Tegularius написав:Но на войне ненависти легко взяться и без предварительного целенаправленного промывания мозгов.
я и не увязывал ненависть с промыванием мозгов. Просто указал на её присутствие а так же иррациональный (то есть патологический характер) в том смысле, что нормальные люди так не делают... Для такого поведения нужны веские причины. А изнасилование даже с причинами - сильное и как правило, необратимое отклонение психики от нормы.

При этом всём у этих действий есть поддержка общества рф, солдаты делавшие такое (а так же грабившие мирное население и летчики которые скидывали бомбы на мариупольский драмтеатр) вернутся на родину героями. Их будут показывать как образец молодому поколению, приглашать на государственные мероприятия и тд.

Ни с какой точки зрения нормой это не является. Это агония русских как нации. Как не является нормой лгать что Буча это постановка (есть сотни свидетелей, фото и видео доказательства).

Патология тиражируется на потоке. На рф в основном знают, что Буча не была "постановкой", но в силу известных причин повторяют рос.проп и речи своего фюрера. А правду слышать не хотят.
Российский президент Владимир Путин заявил, что не считает попадание российской ракеты в ТЦ "Амстор" в городе Кременчуг терактом. Об этом сообщает прокремлевское пропагандистское издание "РИА Новости".

Из-за попадания ракеты погибли более 20 человек, десятки раненых и без вести пропавших, хотя по его словам, российская армия не стреляет по гражданским объектам, а их ракеты "достигают целей".

"Нет там никакого теракта. Они размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах. Просто так по полям, разумеется, у нас не стреляют. Как правило, это делается в результате разведанных целей", - утверждает президент страны-агрессора.

"Уверен, что в этом случае все тоже самое. Ну прячут технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, упорядочивают. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости.

https://zn.ua/UKRAINE/putin-zajavil-cht ... erakt.html
то есть сами по себе лупим, спорить с реальностью, не брать на себя ответственность за свои преступления, не патология?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 05:38

  juristkostya написав:всё же, указать, что материал заимствован - безусловная обязанность того, что заимствует. Это аксиома уровня "мойте руки перед едой".
спасибо что патент на каждый мой пост не просите. Вам надо вы и ищите первоисточники, в тех случаях когда я их не оглашаю, web ссылки в голове не держу. Напомню я у вас не на зарплате, по этой причине ваши просьбы не адекватны ситуации.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 06:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Який зріст у Медведєва?
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 06:18



Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім показав відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Миколаєві. Від удару загинули п'ятеро людей
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:11

  vitaliian написав:я и не увязывал ненависть с промыванием мозгов. Просто указал на её присутствие а так же иррациональный (то есть патологический характер) в том смысле, что нормальные люди так не делают... Для такого поведения нужны веские причины. А изнасилование даже с причинами - сильное и как правило, необратимое отклонение психики от нормы.

При этом всём у этих действий есть поддержка общества рф, солдаты делавшие такое (а так же грабившие мирное население и летчики которые скидывали бомбы на мариупольский драмтеатр) вернутся на родину героями. Их будут показывать как образец молодому поколению, приглашать на государственные мероприятия и тд.

Ни с какой точки зрения нормой это не является. Это агония русских как нации. Как не является нормой лгать что Буча это постановка (есть сотни свидетелей, фото и видео доказательства).

Патология тиражируется на потоке. На рф в основном знают, что Буча не была "постановкой", но в силу известных причин повторяют рос.проп и речи своего фюрера. А правду слышать не хотят
Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят. А то что Вы им рассказываете это от того что Вам "промыли" мозги :)
то есть сами по себе лупим, спорить с реальностью, не брать на себя ответственность за свои преступления, не патология?
Российская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном.
А вообще я говорил этот механизм у них очень на высоком уровне, всей этой муйней занимаются очень талантливые люди. Вы бы посмотрели их ТВ, то б сразу "поняли" ни какой войны между Украиной и РФ нет, воюет ДНР, а раша им лишь помогает. Вот поэтому не гибнут военные и вообще все хорошо. А народ занят как куда поехать отдохнуть, где что купить и чем развлечься и т.п.
otg
 
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