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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1495149614971498
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 06:18



Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім показав відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Миколаєві. Від удару загинули п'ятеро людей
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:11

  vitaliian написав:я и не увязывал ненависть с промыванием мозгов. Просто указал на её присутствие а так же иррациональный (то есть патологический характер) в том смысле, что нормальные люди так не делают... Для такого поведения нужны веские причины. А изнасилование даже с причинами - сильное и как правило, необратимое отклонение психики от нормы.

При этом всём у этих действий есть поддержка общества рф, солдаты делавшие такое (а так же грабившие мирное население и летчики которые скидывали бомбы на мариупольский драмтеатр) вернутся на родину героями. Их будут показывать как образец молодому поколению, приглашать на государственные мероприятия и тд.

Ни с какой точки зрения нормой это не является. Это агония русских как нации. Как не является нормой лгать что Буча это постановка (есть сотни свидетелей, фото и видео доказательства).

Патология тиражируется на потоке. На рф в основном знают, что Буча не была "постановкой", но в силу известных причин повторяют рос.проп и речи своего фюрера. А правду слышать не хотят
Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят. А то что Вы им рассказываете это от того что Вам "промыли" мозги :)
то есть сами по себе лупим, спорить с реальностью, не брать на себя ответственность за свои преступления, не патология?
Российская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном.
А вообще я говорил этот механизм у них очень на высоком уровне, всей этой муйней занимаются очень талантливые люди. Вы бы посмотрели их ТВ, то б сразу "поняли" ни какой войны между Украиной и РФ нет, воюет ДНР, а раша им лишь помогает. Вот поэтому не гибнут военные и вообще все хорошо. А народ занят как куда поехать отдохнуть, где что купить и чем развлечься и т.п.
Ни с какой точки зрения нормой это не является. Это агония русских как нации.
Я уже писал много раз. Не нужно говорить о нации. В раше живут не только русские. Заметьте что куча военоначальников бомбящих наши города носят украинские фамилии.
Востаннє редагувалось otg в Чет 30 чер, 2022 07:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:32

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:01

  Hotab написав:
  Tegularius написав:На войне ненависти взяться очень просто.

Спасибо, теперь понятно.
Оказывается убили в бою друзей, потому поймал левых мужиков и убил.
Вопросов нет.

Tegularus - это российский бот, продвигает темку "хороших россиян".
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Я уже писал много раз. Не нужно говорить о нации. В раше живут не только русские. Заметьте что куча военоначальников бомбящих наши города носят украинские фамилии.

Еще один продвигающий "хороших русских". Интересно, чего вас тут не банят?
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  #<1 ... 1495149614971498
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