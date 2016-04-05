Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім показав відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Миколаєві. Від удару загинули п'ятеро людей
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Додано: Чет 30 чер, 2022 06:18
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім показав відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Миколаєві. Від удару загинули п'ятеро людей
Додано: Чет 30 чер, 2022 07:11
Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят. А то что Вы им рассказываете это от того что Вам "промыли" мозги
Российская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном.
А вообще я говорил этот механизм у них очень на высоком уровне, всей этой муйней занимаются очень талантливые люди. Вы бы посмотрели их ТВ, то б сразу "поняли" ни какой войны между Украиной и РФ нет, воюет ДНР, а раша им лишь помогает. Вот поэтому не гибнут военные и вообще все хорошо. А народ занят как куда поехать отдохнуть, где что купить и чем развлечься и т.п.
Я уже писал много раз. Не нужно говорить о нации. В раше живут не только русские. Заметьте что куча военоначальников бомбящих наши города носят украинские фамилии.
Востаннє редагувалось otg в Чет 30 чер, 2022 07:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 чер, 2022 08:01
Додано: Чет 30 чер, 2022 08:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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