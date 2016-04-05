Додано: Чет 30 чер, 2022 07:11

vitaliian написав: я и не увязывал ненависть с промыванием мозгов. Просто указал на её присутствие а так же иррациональный (то есть патологический характер) в том смысле, что нормальные люди так не делают... Для такого поведения нужны веские причины. А изнасилование даже с причинами - сильное и как правило, необратимое отклонение психики от нормы.



При этом всём у этих действий есть поддержка общества рф, солдаты делавшие такое (а так же грабившие мирное население и летчики которые скидывали бомбы на мариупольский драмтеатр) вернутся на родину героями. Их будут показывать как образец молодому поколению, приглашать на государственные мероприятия и тд.



Ни с какой точки зрения нормой это не является. Это агония русских как нации. Как не является нормой лгать что Буча это постановка (есть сотни свидетелей, фото и видео доказательства).



Патология тиражируется на потоке. На рф в основном знают, что Буча не была "постановкой", но в силу известных причин повторяют рос.проп и речи своего фюрера. А правду слышать не хотят я и не увязывал ненависть с промыванием мозгов. Просто указал на её присутствие а так же иррациональный (то есть патологический характер) в том смысле, что нормальные люди так не делают... Для такого поведения нужны веские причины. А изнасилование даже с причинами - сильное и как правило, необратимое отклонение психики от нормы.При этом всём у этих действий есть поддержка общества рф, солдаты делавшие такое (а так же грабившие мирное население и летчики которые скидывали бомбы на мариупольский драмтеатр) вернутся на родину героями. Их будут показывать как образец молодому поколению, приглашать на государственные мероприятия и тд.Ни с какой точки зрения нормой это не является. Это агония русских как нации. Как не является нормой лгать что Буча это постановка (есть сотни свидетелей, фото и видео доказательства).Патология тиражируется на потоке. На рф в основном знают, что Буча не была "постановкой", но в силу известных причин повторяют рос.проп и речи своего фюрера. А правду слышать не хотят

то есть сами по себе лупим, спорить с реальностью, не брать на себя ответственность за свои преступления, не патология?

Ни с какой точки зрения нормой это не является. Это агония русских как нации.

Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят. А то что Вы им рассказываете это от того что Вам "промыли" мозгиРоссийская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном.А вообще я говорил этот механизм у них очень на высоком уровне, всей этой муйней занимаются очень талантливые люди. Вы бы посмотрели их ТВ, то б сразу "поняли" ни какой войны между Украиной и РФ нет, воюет ДНР, а раша им лишь помогает. Вот поэтому не гибнут военные и вообще все хорошо. А народ занят как куда поехать отдохнуть, где что купить и чем развлечься и т.п.Я уже писал много раз. Не нужно говорить о нации. В раше живут не только русские. Заметьте что куча военоначальников бомбящих наши города носят украинские фамилии.