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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1496149714981499>
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:32

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:01

  Hotab написав:
  Tegularius написав:На войне ненависти взяться очень просто.

Спасибо, теперь понятно.
Оказывается убили в бою друзей, потому поймал левых мужиков и убил.
Вопросов нет.

Tegularus - это российский бот, продвигает темку "хороших россиян".
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:58

otg
Неважно кто бомбит, важно кто поддерживает или по крайней мере "не возражает" бомбит 100 человек, а поддерживает - 100млн. Улавливаете? Да формально они никого не убивают, но это они голосуют за пуйло, это они назначили его царём, это они в 2014 бегали с криками "Крымнаш" и "Украина бомбит бомбас". Изнасилования и убийства украинцев было вопросом времени. В этом и есть агония современной рф - самоутверждаться за счёт преступлений как имущественного так и морально-уголовного характера. То что там приняли за норму как и бесконечную ложь своих лидеров и роспропа.
  otg написав:Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят.
это их выбор или чей? Даже в русских тг каналах есть правда про те события.
  otg написав:Российская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном.
здесь я вообще не понял, вы так прикалываетесь? Кременчуг это наша территория, там лежит наше оружие, где хотим там и прячем, Амстор это наш трц, какие могут быть вопросы? Ракеты с Кременчуга не летают бомбить рф . То есть прятать (оружие) в условном трц (по логике пуйла) плохо, а бомбить чужие города ракетами - хорошо. Один я вижу в этой "логической моделе" шизофрению?!
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 чер, 2022 09:23, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:20

  Schmit написав:

похож...
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:26

  crumd написав:Почему в теме не обсуждаются успехи ВСУ на фронте?
Зачем тянуть сюда всякий политмусор?

Сейчас на фронте активно работают так ожидавшиеся М777, Цезари, Хаймарсы. Но нет ни одного поста о результатах их использования.


с Хаймарсом есть: штабы и склады успешно поражаются, грибы видны

с САУ сложнее: контрбатарейная борьба без больших облаков заметных на расстоянии
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:46

Фантазувати ж можна?))

  vitaliian написав:Від удару загинули

Так, як тут багато про що НЕ можна писати, бо "не на часі".... - то дозвольте мені пофантазувати ;)

Був би я президентом/головнокомандуючим, то зробив би наступні речі:
1. Чітко прописав би відпустки військовим(під час війни/військового стану), де вже через 3-6міс. можна було б іти у відпустку на 7-10днів. І в першу чергу йшли б ті, хто найбільше днів був на вогневій(йли б такі через 3-4міс); наступні б йшли, хто менше днів був там.(через 4-5міс); і в останню чергу йшли б ті, які не були на вогневій(через 6міс)
Як саме це зробити - то або ще більше призивати людей до ЗСУ, або знайти інший спосіб/варіант - але щоб відпустки були ОБОВ'ЯЗКОВО!!!
2. Військовий психолог 1-2дні на місяць проводив би з кожною групою/батареєю свою роботу! - теж обов'язково!

Віталіан, що ви можете на це все сказати?
(можна тут, або в приват)

Хоч можуть і всі викласти свою думку щодо цих фантазій))
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:52

Успіх я за все хорошее и против всего плохого. :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:53

  cohan написав:
  Schmit написав:

похож...

Напишіть про що там йдеться, а то в мене інету мало і він слабкий...
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

російські окупанти намагалися обійти з флангу захисників на Верхньокам'янському нафтопереробному заводі.
В результаті вони жорстко обдриsталися і були ліквідовані.

https://twitter.com/Ukraine_2021/status/1542230081627635716?s=20&t=cWllZdh6cbgD6gY57VBHXQ
Станом на ніч:
- Відбиті чергові штурми на Богородичне-Краснопілля, рашистам надана унікальна можливість потрапити на концерт кабздона👹
- Також квитки на концерт "харошего рузкаго" ЗСУ видали під Мар'їнкою, Авдіївкою та на трасі Т1302
Все буде Україна!🇺🇦
Лисичанськ не коментую та закликаю всіх дотримуватися режиму тиші, поки йде операція!
В Запорізькій області були звільнені 4 населених пункти!
Відбулося це десь тиждень тому. Закріпитися вдалося тільки за останні пару днів.
Це була дуже крута операція!
Наразі рашисти намагаються контратакувати (безуспішно👹), тому поки не кажу конкретні назви.
ЗСУ найкращі!🇺🇦
Херсонщина
Було звільнено кілька н.п. на схід від Киселівки (назви - пізніше)
Поки орки вперлися в Снігурівку, ми до Молодіжного можемо дістатися й іншими шляхами 😎
В районі Високопілля та Архангельського - вдалі тактичні дії, які можуть в майбутньому
Харківщина
На півночі області - гойдалки у районі Байрак-Рубіжне, а також Цупівки. Там локальні тактичні бої
Ізюмський напрямок та Печенізьке водосховище - тактичні дії з нашого боку, артдуелі
Останнє дуже сповільнює наступ на Слов'янськ - і це добра новина
Вірте в ЗСУ!🇺🇦
Донеччина
- Стійко тримаємо Богородичне -Краснопілля, кожен штурм для орків закінчується відкатом та великими втратами
- Дуже важко нашому новолуганському угрупуванню
- Оборона Бахмута та Соледара стійка!
- Вивчаємо на орках можливості західної арти👹
Востаннє редагувалось alexop в Чет 30 чер, 2022 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:54

  vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого. :D

Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива? ;)
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