Додано: Чет 30 чер, 2022 09:46

vitaliian написав: Від удару загинули Від удару загинули

Так, як тут багато про що НЕ можна писати, бо "не на часі".... - тоБув би я президентом/головнокомандуючим, то зробив би наступні речі:1. Чітко прописав би відпустки військовим(під час війни/військового стану), де вже через 3-6міс. можна було б іти у відпустку на 7-10днів. І в першу чергу йшли б ті, хто найбільше днів був на вогневій(йли б такі через 3-4міс); наступні б йшли, хто менше днів був там.(через 4-5міс); і в останню чергу йшли б ті, які не були на вогневій(через 6міс)Як саме це зробити - то або ще більше призивати людей до ЗСУ, або знайти інший спосіб/варіант - але щоб відпустки були ОБОВ'ЯЗКОВО!!!2. Військовий психолог 1-2дні на місяць проводив би з кожною групою/батареєю свою роботу! - теж обов'язково!Віталіан, що ви можете на це все сказати?(можна тут, або в приват)Хоч можуть і всі викласти свою думку щодо цих фантазій))