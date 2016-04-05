otg Неважно кто бомбит, важно кто поддерживает или по крайней мере "не возражает" бомбит 100 человек, а поддерживает - 100млн. Улавливаете? Да формально они никого не убивают, но это они голосуют за пуйло, это они назначили его царём, это они в 2014 бегали с криками "Крымнаш" и "Украина бомбит бомбас". Изнасилования и убийства украинцев было вопросом времени. В этом и есть агония современной рф - самоутверждаться за счёт преступлений как имущественного так и морально-уголовного характера. То что там приняли за норму как и бесконечную ложь своих лидеров и роспропа.
otg написав:Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят.
это их выбор или чей? Даже в русских тг каналах есть правда про те события.
otg написав:Российская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном.
здесь я вообще не понял, вы так прикалываетесь? Кременчуг это наша территория, там лежит наше оружие, где хотим там и прячем, Амстор это наш трц, какие могут быть вопросы? Ракеты с Кременчуга не летают бомбить рф . То есть прятать (оружие) в условном трц (по логике пуйла) плохо, а бомбить чужие города ракетами - хорошо. Один я вижу в этой "логической моделе" шизофрению?!
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 чер, 2022 09:23, всього редагувалось 9 разів.
Так, як тут багато про що НЕ можна писати, бо "не на часі".... - то дозвольте мені пофантазувати
Був би я президентом/головнокомандуючим, то зробив би наступні речі: 1. Чітко прописав би відпустки військовим(під час війни/військового стану), де вже через 3-6міс. можна було б іти у відпустку на 7-10днів. І в першу чергу йшли б ті, хто найбільше днів був на вогневій(йли б такі через 3-4міс); наступні б йшли, хто менше днів був там.(через 4-5міс); і в останню чергу йшли б ті, які не були на вогневій(через 6міс) Як саме це зробити - то або ще більше призивати людей до ЗСУ, або знайти інший спосіб/варіант - але щоб відпустки були ОБОВ'ЯЗКОВО!!! 2. Військовий психолог 1-2дні на місяць проводив би з кожною групою/батареєю свою роботу! - теж обов'язково!
Віталіан, що ви можете на це все сказати? (можна тут, або в приват)
Хоч можуть і всі викласти свою думку щодо цих фантазій))
Станом на ніч: - Відбиті чергові штурми на Богородичне-Краснопілля, рашистам надана унікальна можливість потрапити на концерт кабздона👹 - Також квитки на концерт "харошего рузкаго" ЗСУ видали під Мар'їнкою, Авдіївкою та на трасі Т1302 Все буде Україна!🇺🇦 Лисичанськ не коментую та закликаю всіх дотримуватися режиму тиші, поки йде операція! В Запорізькій області були звільнені 4 населених пункти! Відбулося це десь тиждень тому. Закріпитися вдалося тільки за останні пару днів. Це була дуже крута операція! Наразі рашисти намагаються контратакувати (безуспішно👹), тому поки не кажу конкретні назви. ЗСУ найкращі!🇺🇦 Херсонщина Було звільнено кілька н.п. на схід від Киселівки (назви - пізніше) Поки орки вперлися в Снігурівку, ми до Молодіжного можемо дістатися й іншими шляхами 😎 В районі Високопілля та Архангельського - вдалі тактичні дії, які можуть в майбутньому Харківщина На півночі області - гойдалки у районі Байрак-Рубіжне, а також Цупівки. Там локальні тактичні бої Ізюмський напрямок та Печенізьке водосховище - тактичні дії з нашого боку, артдуелі Останнє дуже сповільнює наступ на Слов'янськ - і це добра новина Вірте в ЗСУ!🇺🇦 Донеччина - Стійко тримаємо Богородичне -Краснопілля, кожен штурм для орків закінчується відкатом та великими втратами - Дуже важко нашому новолуганському угрупуванню - Оборона Бахмута та Соледара стійка! - Вивчаємо на орках можливості західної арти👹
Востаннє редагувалось alexop в Чет 30 чер, 2022 09:56, всього редагувалось 1 раз.