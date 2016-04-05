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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 чер, 2022 09:59
Объективно или субъективно? Объективно человеку нужно еда, сон, одежда и крыша над головой. Субъективно - у каждого свой набор потребностей, я знал человека который наоборот искал работу с командировками, чтобы поменьше видеть семью. Развестись он не мог, а видеть супругу с детьми - не хотел. Бывает и такое.
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vitaliian
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:14
vitaliian написав:
Объективно или субъективно? Объективно человеку нужно еда, сон, одежда и крыша над головой. Субъективно - у каждого свой набор потребностей, я знал человека который наоборот искал работу с командировками, чтобы поменьше видеть семью. Развестись он не мог, а видеть супругу с детьми - не хотел. Бывает и такое.
Ну, таких може 2-3%
А всі решта хочуть обняти своїх батьків/жінку/дітей...
Отак легенько - можна і до сенсу життя підібратись
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 30 чер, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:15
Вважаю що крайні точки(ротація, відпустка) бойових дій для воїнів обов'язкові, так зрозуміліше і більш цивілізовано,але наскільки це можливо під час гарячих дій на фронтах сказати важко.
Психолог обов'язково повинен бути в кожній частині.все імхо.
Успіх - бережи Вас Господь! і Всіх воїнів що захищають нашу країну.
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AlexMotel
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:22
AlexMotel написав:
Вважаю що крайні точки(ротація, відпустка) бойових дій для воїнів обов'язкові, так зрозуміліше і більш цивілізовано,але наскільки це можливо під час гарячих дій на фронтах сказати важко.
Психолог обов'язково повинен бути в кожній частині.все імхо.
Успіх - бережи Вас Господь! і Всіх воїнів що захищають нашу країну.
Дякую!
"...а от на скільки це можливо..." - тоді питання по іншому: - якщо це = НЕ можливо, тоді до чого це все може привести/які наслідки/на скільки небезпечно?
Тож тут треба владі все ретельно зважувати і думати!
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