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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1496149714981499
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:59

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого. :D

Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива? ;)

Объективно или субъективно? Объективно человеку нужно еда, сон, одежда и крыша над головой. Субъективно - у каждого свой набор потребностей, я знал человека который наоборот искал работу с командировками, чтобы поменьше видеть семью. Развестись он не мог, а видеть супругу с детьми - не хотел. Бывает и такое.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:14

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого. :D

Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива? ;)

Объективно или субъективно? Объективно человеку нужно еда, сон, одежда и крыша над головой. Субъективно - у каждого свой набор потребностей, я знал человека который наоборот искал работу с командировками, чтобы поменьше видеть семью. Развестись он не мог, а видеть супругу с детьми - не хотел. Бывает и такое.

Ну, таких може 2-3% :mrgreen:
А всі решта хочуть обняти своїх батьків/жінку/дітей...

Отак легенько - можна і до сенсу життя підібратись ;) :D
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 30 чер, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:15

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого. :D

Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива? ;)

Вважаю що крайні точки(ротація, відпустка) бойових дій для воїнів обов'язкові, так зрозуміліше і більш цивілізовано,але наскільки це можливо під час гарячих дій на фронтах сказати важко.
Психолог обов'язково повинен бути в кожній частині.все імхо.
Успіх - бережи Вас Господь! і Всіх воїнів що захищають нашу країну.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:22

  AlexMotel написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого. :D

Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива? ;)

Вважаю що крайні точки(ротація, відпустка) бойових дій для воїнів обов'язкові, так зрозуміліше і більш цивілізовано,але наскільки це можливо під час гарячих дій на фронтах сказати важко.
Психолог обов'язково повинен бути в кожній частині.все імхо.
Успіх - бережи Вас Господь! і Всіх воїнів що захищають нашу країну.

Дякую!

"...а от на скільки це можливо..." - тоді питання по іншому: - якщо це = НЕ можливо, тоді до чого це все може привести/які наслідки/на скільки небезпечно?

Тож тут треба владі все ретельно зважувати і думати!
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зміїний знову палає
"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завдаванням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, імовірно, залишив острів", - йдеться в повідомленні.

https://espreso.tv/okupanti-ymovirno-pokinuli-zmiiniy-na-ostrovi-pozhezha-ok-pivden
ЗСУ завдали авіаударів по російських складах боєприпасів і ракетно-артилерійського озброєння

https://espreso.tv/zsu-zavdali-aviaudariv-po-rosiyskikh-skladakh-boepripasiv-i-raketno-artileriyskogo-ozbroennya
alexop
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