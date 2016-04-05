vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого.
Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива?
Объективно или субъективно? Объективно человеку нужно еда, сон, одежда и крыша над головой. Субъективно - у каждого свой набор потребностей, я знал человека который наоборот искал работу с командировками, чтобы поменьше видеть семью. Развестись он не мог, а видеть супругу с детьми - не хотел. Бывает и такое.
vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого.
Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива?
Объективно или субъективно? Объективно человеку нужно еда, сон, одежда и крыша над головой. Субъективно - у каждого свой набор потребностей, я знал человека который наоборот искал работу с командировками, чтобы поменьше видеть семью. Развестись он не мог, а видеть супругу с детьми - не хотел. Бывает и такое.
Ну, таких може 2-3% А всі решта хочуть обняти своїх батьків/жінку/дітей...
Отак легенько - можна і до сенсу життя підібратись
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 30 чер, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого.
Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива?
Вважаю що крайні точки(ротація, відпустка) бойових дій для воїнів обов'язкові, так зрозуміліше і більш цивілізовано,але наскільки це можливо під час гарячих дій на фронтах сказати важко. Психолог обов'язково повинен бути в кожній частині.все імхо. Успіх - бережи Вас Господь! і Всіх воїнів що захищають нашу країну.
vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого.
Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива?
Вважаю що крайні точки(ротація, відпустка) бойових дій для воїнів обов'язкові, так зрозуміліше і більш цивілізовано,але наскільки це можливо під час гарячих дій на фронтах сказати важко. Психолог обов'язково повинен бути в кожній частині.все імхо. Успіх - бережи Вас Господь! і Всіх воїнів що захищають нашу країну.
Дякую!
"...а от на скільки це можливо..." - тоді питання по іншому: - якщо це = НЕ можливо, тоді до чого це все може привести/які наслідки/на скільки небезпечно?
Тож тут треба владі все ретельно зважувати і думати!
"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завдаванням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, імовірно, залишив острів", - йдеться в повідомленні.
Напишіть про що там йдеться, а то в мене інету мало і він слабкий...
Схоже, що через вичерпання ресурсів х...ло хоче до кінця літа завершити спецобісрацію, хапнувши до того часу побільше території України, об’явити стаду z-лохів перемогу та перейти у глуху оборону. Але так не буде.
vitaliian написав:otg Неважно кто бомбит, важно кто поддерживает или по крайней мере "не возражает" бомбит 100 человек, а поддерживает - 100млн. Улавливаете? Да формально они никого не убивают, но это они голосуют за пуйло, это они назначили его царём, это они в 2014 бегали с криками "Крымнаш" и "Украина бомбит бомбас". Изнасилования и убийства украинцев было вопросом времени. В этом и есть агония современной рф - самоутверждаться за счёт преступлений как имущественного так и морально-уголовного характера. То что там приняли за норму как и бесконечную ложь своих лидеров и роспропа.
otg написав:Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят.
это их выбор или чей? Даже в русских тг каналах есть правда про те события.
otg написав:Российская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном.
здесь я вообще не понял, вы так прикалываетесь? Кременчуг это наша территория, там лежит наше оружие, где хотим там и прячем, Амстор это наш трц, какие могут быть вопросы? Ракеты с Кременчуга не летают бомбить рф . То есть прятать (оружие) в условном трц (по логике пуйла) плохо, а бомбить чужие города ракетами - хорошо. Один я вижу в этой "логической моделе" шизофрению?!
Яка ж тут нелогічність, не кажучи вже про шизофренію? Ви тільки впустили в їх логічному ланцюгу брехню. В якій вони стверджують, що б'ють виключно по військовим об'єктах; цивільних об'єктах, які використовують українські військові; і навіть випадково не влучають у чисто цивільні об'єкти. Логічніше нікуди. От тільки з брехнею. Брехня робить логічність. Та правоту для їх очей.
І Вам правильно підкреслили -- вони схоже іскреннє вірять. Оце і є їх самозахист. Бо визнати обман, брехню, побачити правду буде дорівнювати для них визнанню себе підтримючими оту неправду, злочини. Тому й вірять. Іскрєннє вірять. Хоть кілок їм на голові теши.
Тому ще раз -- в них усе логічно та правильно. Але при умові сприймання брехні.
Напишіть про що там йдеться, а то в мене інету мало і він слабкий...
О том что у рф силëнок уже не хватеат и в конце лета они могу давить на проведение мирных переговоров с попыткой закрепить за собой уже захваченные территории. А нам пророчат контрнаступление, и соглашаться на переговоры ни в коем случае нельзя.
⚡️Россияне спешно покинули Змеиный — официальное подтверждение ОК "Юг"
Детали: в течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.
detroytred написав:вони схоже іскреннє вірять. Оце і є їх самозахист. Бо визнати обман, брехню, побачити правду буде дорівнювати для них визнанню себе підтримючими оту неправду, злочини.
скажите, за какую именно ложь вы будете согласны убивать мужчин с завязанными руками в упор в затылок и насиловать женщин? Другой вопрос за какую ложь вы согласитесь признать что эти убийства / изнасилования были сделаны правильно или вынужденно?