vitaliian написав:

otg написав: Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят. Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят.

otg написав: Российская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном. Российская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном.

otgНеважно кто бомбит, важно кто поддерживает или по крайней мере "не возражает" бомбит 100 человек, а поддерживает - 100млн. Улавливаете? Да формально они никого не убивают, но это они голосуют за пуйло, это они назначили его царём, это они в 2014 бегали с криками "Крымнаш" и "Украина бомбит бомбас". Изнасилования и убийства украинцев было вопросом времени. В этом и есть агония современной рф - самоутверждаться за счёт преступлений как имущественного так и морально-уголовного характера. То что там приняли за норму как и бесконечную ложь своих лидеров и роспропа.это их выбор или чей? Даже в русских тг каналах есть правда про те события.здесь я вообще не понял, вы так прикалываетесь? Кременчуг это наша территория, там лежит наше оружие, где хотим там и прячем, Амстор это наш трц, какие могут быть вопросы? Ракеты с Кременчуга не летают бомбить рф . То есть прятать (оружие) в условном трц (по логике пуйла) плохо, а бомбить чужие города ракетами - хорошо. Один я вижу в этой "логической моделе" шизофрению?!