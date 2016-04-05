RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 149714981499150015011502>
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:59

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого. :D

Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива? ;)

Объективно или субъективно? Объективно человеку нужно еда, сон, одежда и крыша над головой. Субъективно - у каждого свой набор потребностей, я знал человека который наоборот искал работу с командировками, чтобы поменьше видеть семью. Развестись он не мог, а видеть супругу с детьми - не хотел. Бывает и такое.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13550
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:14

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого. :D

Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива? ;)

Объективно или субъективно? Объективно человеку нужно еда, сон, одежда и крыша над головой. Субъективно - у каждого свой набор потребностей, я знал человека который наоборот искал работу с командировками, чтобы поменьше видеть семью. Развестись он не мог, а видеть супругу с детьми - не хотел. Бывает и такое.

Ну, таких може 2-3% :mrgreen:
А всі решта хочуть обняти своїх батьків/жінку/дітей...

Отак легенько - можна і до сенсу життя підібратись ;) :D
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 30 чер, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3481
З нами з: 18.03.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
3
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:15

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого. :D

Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива? ;)

Вважаю що крайні точки(ротація, відпустка) бойових дій для воїнів обов'язкові, так зрозуміліше і більш цивілізовано,але наскільки це можливо під час гарячих дій на фронтах сказати важко.
Психолог обов'язково повинен бути в кожній частині.все імхо.
Успіх - бережи Вас Господь! і Всіх воїнів що захищають нашу країну.
AlexMotel
 
Повідомлень: 327
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:22

  AlexMotel написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх я за все хорошее и против всего плохого. :D

Просто.... важливість цих двох пунктів - наскільки важлива? ;)

Вважаю що крайні точки(ротація, відпустка) бойових дій для воїнів обов'язкові, так зрозуміліше і більш цивілізовано,але наскільки це можливо під час гарячих дій на фронтах сказати важко.
Психолог обов'язково повинен бути в кожній частині.все імхо.
Успіх - бережи Вас Господь! і Всіх воїнів що захищають нашу країну.

Дякую!

"...а от на скільки це можливо..." - тоді питання по іншому: - якщо це = НЕ можливо, тоді до чого це все може привести/які наслідки/на скільки небезпечно?

Тож тут треба владі все ретельно зважувати і думати!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3481
З нами з: 18.03.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
3
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зміїний знову палає
"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завдаванням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, імовірно, залишив острів", - йдеться в повідомленні.

https://espreso.tv/okupanti-ymovirno-pokinuli-zmiiniy-na-ostrovi-pozhezha-ok-pivden
ЗСУ завдали авіаударів по російських складах боєприпасів і ракетно-артилерійського озброєння

https://espreso.tv/zsu-zavdali-aviaudariv-po-rosiyskikh-skladakh-boepripasiv-i-raketno-artileriyskogo-ozbroennya
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:31

  Успіх написав:
  cohan написав:
  Schmit написав:

похож...

Напишіть про що там йдеться, а то в мене інету мало і він слабкий...


Схоже, що через вичерпання ресурсів х...ло хоче до кінця літа завершити спецобісрацію, хапнувши до того часу побільше території України, об’явити стаду z-лохів перемогу та перейти у глуху оборону. Але так не буде.
Schmit
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:32

  vitaliian написав:otg
Неважно кто бомбит, важно кто поддерживает или по крайней мере "не возражает" бомбит 100 человек, а поддерживает - 100млн. Улавливаете? Да формально они никого не убивают, но это они голосуют за пуйло, это они назначили его царём, это они в 2014 бегали с криками "Крымнаш" и "Украина бомбит бомбас". Изнасилования и убийства украинцев было вопросом времени. В этом и есть агония современной рф - самоутверждаться за счёт преступлений как имущественного так и морально-уголовного характера. То что там приняли за норму как и бесконечную ложь своих лидеров и роспропа.
  otg написав:Вот плохо что Вы со своими знакомыми не общаетесь. Поверьте они всему тому что на них сыпется с ТВ искренне верят.
это их выбор или чей? Даже в русских тг каналах есть правда про те события.
  otg написав:Российская пропаганда без определенной логики не работает. Естественно наши где то технику и боеприпасы прячут и понятно не в поле. Так что им очень легко этим манипулировать. Всегда можно рассказать что именно в "Амсторе" в ангарах что то хранилось или же сдетонировали боеприпасы на авторемонтном.
здесь я вообще не понял, вы так прикалываетесь? Кременчуг это наша территория, там лежит наше оружие, где хотим там и прячем, Амстор это наш трц, какие могут быть вопросы? Ракеты с Кременчуга не летают бомбить рф . То есть прятать (оружие) в условном трц (по логике пуйла) плохо, а бомбить чужие города ракетами - хорошо. Один я вижу в этой "логической моделе" шизофрению?!

Яка ж тут нелогічність, не кажучи вже про шизофренію?
Ви тільки впустили в їх логічному ланцюгу брехню. В якій вони стверджують, що б'ють виключно по військовим об'єктах; цивільних об'єктах, які використовують українські військові; і навіть випадково не влучають у чисто цивільні об'єкти.
Логічніше нікуди.
От тільки з брехнею.
Брехня робить логічність.
Та правоту для їх очей.

І Вам правильно підкреслили -- вони схоже іскреннє вірять.
Оце і є їх самозахист. Бо визнати обман, брехню, побачити правду буде дорівнювати для них визнанню себе підтримючими оту неправду, злочини.
Тому й вірять.
Іскрєннє вірять. Хоть кілок їм на голові теши.

Тому ще раз -- в них усе логічно та правильно. Але при умові сприймання брехні.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25223
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:33

  Успіх написав:
  cohan написав:
  Schmit написав:

похож...

Напишіть про що там йдеться, а то в мене інету мало і він слабкий...

О том что у рф силëнок уже не хватеат и в конце лета они могу давить на проведение мирных переговоров с попыткой закрепить за собой уже захваченные территории. А нам пророчат контрнаступление, и соглашаться на переговоры ни в коем случае нельзя.
Витаха
 
Повідомлень: 352
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:34

⚡️Россияне спешно покинули Змеиный — официальное подтверждение ОК "Юг"

Детали: в течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров.
Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.
Окончательные результаты операции доразведываются.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7551
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2086 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:37

  detroytred написав:вони схоже іскреннє вірять.
Оце і є їх самозахист. Бо визнати обман, брехню, побачити правду буде дорівнювати для них визнанню себе підтримючими оту неправду, злочини.
скажите, за какую именно ложь вы будете согласны убивать мужчин с завязанными руками в упор в затылок и насиловать женщин? Другой вопрос за какую ложь вы согласитесь признать что эти убийства / изнасилования были сделаны правильно или вынужденно?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13550
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 149714981499150015011502>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97279
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455573
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3426)
30.06.2022 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.