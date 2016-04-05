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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:40
edvardd написав:
⚡️Россияне спешно покинули Змеиный — официальное подтверждение ОК "Юг"
Детали: в течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров.
Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.
Окончательные результаты операции доразведываются.
ну вот - работает новое оружие, кто там переживал что нет информации?
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:40
Успіх написав:
"...а от на скільки це можливо..." - тоді питання по іншому: - якщо це = НЕ можливо, тоді до чого це все може привести/які наслідки/на скільки небезпечно?
Тож тут треба владі все ретельно зважувати і думати!
Потрібно не менше трьох взаємозаміних бригади на одному маленькому напрямку, тоді все буде так як потрібно, але знов куча але...мабуть дифіцит всього зупиняє оці бажання.
Наслідки скоріш за все зрозумілі,буде гаплик. Самоорганізація діє недовго,далі все одно потрібен "устав"...доведено тисячолітями.
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AlexMotel
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:42
Zebra написав:
Фактически Лисичанск уже штурмуют, а дальше они пойдут на Славянск... военное командование надеють имеет план железобетонной линии обороны
В Донбассе осталось два укрепрайона - краматорский и авдеевский. После Лисичанска пойдут на краматорский, затем окружение авдеевского. Если произойдет полная оккупация Донбасса, то открывается 3 направления - Юг, Днепропетровск, Харьков.
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crumd
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:46
crumd написав: Zebra написав:
Фактически Лисичанск уже штурмуют, а дальше они пойдут на Славянск... военное командование надеють имеет план железобетонной линии обороны
В Донбассе осталось два укрепрайона - краматорский и авдеевский. После Лисичанска пойдут на краматорский, затем окружение авдеевского. Если произойдет полная оккупация Донбасса, то открывается 3 направления - Юг, Днепропетровск, Харьков.
Ни**я вы стратег, HoI 4 наиграли или какая другая стратегия?
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:49
vitaliian написав: detroytred написав:
вони схоже іскреннє вірять.
Оце і є їх самозахист. Бо визнати обман, брехню, побачити правду буде дорівнювати для них визнанню себе підтримючими оту неправду, злочини.
скажите, за какую именно ложь вы будете согласны убивать мужчин с завязанными руками в упор в затылок и насиловать женщин? Другой вопрос за какую ложь вы согласитесь признать что эти убийства / изнасилования были сделаны правильно или вынужденно?
Мова була про що?
Про тих, хто підтримує війну, удари по військовим об'єктах.
Бажаєте розглянути мотивацію тих, хто зробив вказані злочини (розстріли, насилля) -- це зовсім інше питання.
Стосовно ж отих рашкованів (про яких була мова -- про підтримуючих), то ще раз по буквах ---- вони навіть в випадкові влучення в цивільні об'єкти не вірять.
А не те, що в розстріли, насилля.
З.и. мотивацію злочинців аля чистих вбивць, насильників --- інфи від спеціалістів повно. Вивчайте. Елементарно.
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detroytred
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:50
crumd написав:
Если произойдет полная оккупация Донбасса, то открывается 3 направления - Юг, Днепропетровск, Харьков.
та ладно, чего уж там, весь мир падёт , Париж, НЙ и Рим. Запорожье уже сколько берут?
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vitaliian
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:54
detroytred написав:
Вивчайте. Елементарно
спасибо за мудрые советы. Сенсей
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 30 чер, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:57
Успіх написав: AlexMotel написав:
Вважаю що крайні точки(ротація, відпустка) бойових дій для воїнів обов'язкові, так зрозуміліше і більш цивілізовано,але наскільки це можливо під час гарячих дій на фронтах сказати важко.
Психолог обов'язково повинен бути в кожній частині.все імхо.
Успіх - бережи Вас Господь! і Всіх воїнів що захищають нашу країну.
Дякую!
"...а от на скільки це можливо..." - тоді питання по іншому: - якщо це = НЕ можливо, тоді до чого це все може привести/які наслідки/на скільки небезпечно?
Тож тут треба владі все ретельно зважувати і думати!
________________________________
Влада (яка формує резерви; приймає рішення про відпустки, ротації) від вас далеко.
Тому думати, взвішувати, бачити наслідки, які можуть статися на вашому рівні (дивізіону, бригади) повинні ваші начальники.
Та по ланцюжку догори доповідати, навіть штовхати, якщо є реальна загроза.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:59
vitaliian написав: detroytred написав:
Вивчайте. Елементарно
спасибо за мудрые советы. Сенсей
Які питання, такі й відповіді.
Бажаєте зрозуміти насильників, вбивць -- дивиться, що вони говорять самі.
Рашкованів, то подивіться їх.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 30 чер, 2022 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 11:01
detroytred написав:
Які питання, такі й відповіді
пишите ещё что убивать и насиловать мирных жителей это нормально. А так же прикидываться валенком который ничего не знает (интернетов на РФ нет). И будет встречать насильников как героев. Вы нечаянно открыли новое направление психиатрии.
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