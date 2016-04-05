Bobua написав:

І, все-таки, капіталізм -- це зло...І не лише з причин щедро оприлюднених Наомі Кляйн у книзі "Капіталізм проти Клімату" (вона може навіть і перегинає палицю...)Але от і на війні видно, що капіталізм -- то є зло...Наприклад, безпілотники. Цивільні.Хтось у кап. світі їх винайшов (як дорогу іграшку?), хтось виробив, хтось заробив гроші й дав їх укр.волонтерам -- купити безпілотник війську (>100тис₴ за модель із хорошим zoom).А потім -- РЕП заввиграшки збиває той безпілотник (навіть коли той всього лише на ~1/7 своєї макс.відстані), і знайти його вкрай складно... І ЗСУ "сліпне". :(Питань нема -- якщо воно не військове, то протидіяти РЕПам і не має права. Майже така інфо і написана на пульті. Бо яка країна дозволить імпорт іграшок із характеристиками зброї? А особливо у мирний час.Навіть над своїми позиціями. І навіть у мирний час (читав відгуки людей).З точки зору виробника-капіталіста -- то повинна, мабуть. Хай нову купують. :(Але з точки зору споживачів, а особливо на війні... -- от мені це видається неймовірною підлістю -- не забезпечити легкий пошук втраченого дрона. Всі ж можливості для цього є. Радіо. І сильна батарея (>14В*>5000мА =~80 Вт*год), у якій на мить розірвання сигналу ще є вдосталь заряду, аби дрон днями міг працювати в режимі радіоприймача і/або шумного будильника. І все ж мало би бути просто. Якщо зник і зв'язок, і супутники -- то треба, щонайменше, швидко сісти, перейти в режим економного приймача і чекати команд з пульту. Але чомусь у реалі все не так... :(Якщо знаєте якісь кращі моделі дронів, не настільки підло-капіталістичні -- то саме на них треба би тратити волонтерський спільнокошт. А не купувати у всіляких особливо падлючних капіталюг. Яким чхати і на довкілля, і на людські життя, і на все... Які думають лише про зростання продажів. І все ніяк не вдавляться.