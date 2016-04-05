Bobua написав: І, все-таки, капіталізм -- це зло...
І не лише з причин щедро оприлюднених Наомі Кляйн у книзі "Капіталізм проти Клімату" (вона може навіть і перегинає палицю...)
Але от і на війні видно, що капіталізм -- то є зло... Наприклад, безпілотники. Цивільні. Хтось у кап. світі їх винайшов (як дорогу іграшку?), хтось виробив, хтось заробив гроші й дав їх укр.волонтерам -- купити безпілотник війську (>100тис₴ за модель із хорошим zoom). А потім -- РЕП заввиграшки збиває той безпілотник (навіть коли той всього лише на ~1/7 своєї макс.відстані), і знайти його вкрай складно... І ЗСУ "сліпне". :(
Питань нема -- якщо воно не військове, то протидіяти РЕПам і не має права. Майже така інфо і написана на пульті. Бо яка країна дозволить імпорт іграшок із характеристиками зброї? А особливо у мирний час.
Але ж чи повинна дорога іграшка безповоротно пропадати? Навіть над своїми позиціями. І навіть у мирний час (читав відгуки людей). З точки зору виробника-капіталіста -- то повинна, мабуть. Хай нову купують. :( Але з точки зору споживачів, а особливо на війні... -- от мені це видається неймовірною підлістю -- не забезпечити легкий пошук втраченого дрона. Всі ж можливості для цього є. Радіо. І сильна батарея (>14В*>5000мА =~80 Вт*год), у якій на мить розірвання сигналу ще є вдосталь заряду, аби дрон днями міг працювати в режимі радіоприймача і/або шумного будильника. І все ж мало би бути просто. Якщо зник і зв'язок, і супутники -- то треба, щонайменше, швидко сісти, перейти в режим економного приймача і чекати команд з пульту. Але чомусь у реалі все не так... :(
Якщо знаєте якісь кращі моделі дронів, не настільки підло-капіталістичні -- то саме на них треба би тратити волонтерський спільнокошт. А не купувати у всіляких особливо падлючних капіталюг. Яким чхати і на довкілля, і на людські життя, і на все... Які думають лише про зростання продажів. І все ніяк не вдавляться.
Привіт, друже! З тими дронами - то взагалі, важка тема(а виробляли ми б їх/мали б цілу купу - війну би ми вже вели до завершення) ;)
Чи от дивлюсь - зараз кожна друга модна пісня - про байрактар)) Знову ж таки - яка їх кількість на вогневій?
Тож все наче на поверхні, але чомусь все так складно...
А я тут ще в квітні писав, що ВАЖЛИВІСЬ ДРОНІВ В ЦІЙ ВІЙНІ - НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВА!!!
І як наполовину жартує мій один колега по зброї - що ми були в одному місці на вогневій, що там чужі дрони чуть не на плечі сідали/чуть солдат не крали)) Реально - там майже щогодини вони літали, а вночі - то і по 5 разів на годину кружляли над нами!
п.с. Друже, а в чому зараз взутий? Видали вам щось "літнє"? Чи так як більшість ходить - або бєрци, або цивільні шльопанці ;)
Видали взуття ("черевики літні") у березні. І все... Тоді -- було холодно. Тепер -- спекотно.
А ситуація з дронами таки дивнувата якась. Що наші "літачки" москвини збивають РЕПами -- це ж не таємниця, мабуть. Бо занадто масово це все... :( І, водночас -- ніяких засобів протидії цьому всьому. Я можу зрозуміти, якщо наше "айті" не здатне модифікувати прошивки дронів і програми керування ними (на смартфоні займає майже 1ГБ!), аби вони працювали краще. Але ж щось простеньке зробити можна було би. От, хоч чи виконати дослідження -- які наліпки (на корпус дронів) дадуть найкращі відблиски з полів і змогу знаходити дрони за лічені хвилини. Бо то ж ненорм., якщо аж на передовій кожен бат. буде сам намагатись добути хоч якісь наліпки і дослідити їх дієвість... Чим же ж тоді зайняті всі тилові частини?? Я ж сподіваюсь, що хоч би НЕ чимось "традиційним" -- типу вчитись ходити строєм...
І ніяких РЕП з нашого боку. І жодної снайперки на роту... І жодної протидронової рушниці... Москвини літають як їм заманеться -- а нам вже й підійматись страшно. :(
А от пише Антон Санченко - Дайджест 26 червня 2022: " Київські науковці розробили унікальні ліки для загоєння опіків від фосфорних снарядів. Наразі вчені Інституту фізики НАН України, крім того, що створили препарат ГІДРОБИНТ, ще й виготовляють його самі з використанням срібла та надсилають у польові госпіталі. Нині вчені пропонують безкоштовно передати свою технологію виробникам. Виробники, волонтери, агов! " Треба таких же науковців, але пов'язаних з оптичними явищами. :)
detroytred написав:Влада (яка формує резерви; приймає рішення про відпустки, ротації) від вас далеко.
Тому думати, взвішувати, бачити наслідки, які можуть статися на вашому рівні (дивізіону, бригади) повинні ваші начальники. Та по ланцюжку догори доповідати, навіть штовхати, якщо є реальна загроза.
Вони так і роблять... Але це все можна ж було запобігти/не довести до цього простими двома пунктами: 1. Чітке прописання відпусток(хто/коли/як/де/і на який час) - це, заодно, давало б і важилі впливу командирам, які б казали - " ще раз таке начудиш - і у відпустку не поїдеш!" А так - на таку погрозу, йде відповідь - "...та ніякої і так відпустки до року часу не буде, тому мені пох...!" 2. Військовий психолог (хоч 1-2дні на місяць)
п.с. "Вдарити/штрафанути" військову премію - майже не впливає/не мотивує "зальотчиків" бути "чемними"
detroytred написав:Влада (яка формує резерви; приймає рішення про відпустки, ротації) від вас далеко.
Тому думати, взвішувати, бачити наслідки, які можуть статися на вашому рівні (дивізіону, бригади) повинні ваші начальники. Та по ланцюжку догори доповідати, навіть штовхати, якщо є реальна загроза.
Вони так і роблять... Але це все можна ж було запобігти/не довести до цього простими двома пунктами: 1. Чітке прописання відпусток(хто/коли/як/де/і на який час) - це, заодно, давало б і важилі впливу командирам, які б казали - " ще раз таке начудиш - і у відпустку не поїдеш!" А так - на таку погрозу, йде відповідь - "...та ніякої і так відпустки до року часу не буде, тому мені пох...!" 2. Військовий психолог (хоч 1-2дні на місяць)
п.с. "Вдарити/штрафанути" військову премію - майже не впливає/не мотивує "зальотчиків" бути "чемними"
Премія до 100 тисяч грн мабуть передбачає, що працювати доведеться понаднормово.
detroytred написав:Влада (яка формує резерви; приймає рішення про відпустки, ротації) від вас далеко.
Тому думати, взвішувати, бачити наслідки, які можуть статися на вашому рівні (дивізіону, бригади) повинні ваші начальники. Та по ланцюжку догори доповідати, навіть штовхати, якщо є реальна загроза.
Вони так і роблять... Але це все можна ж було запобігти/не довести до цього простими двома пунктами: 1. Чітке прописання відпусток(хто/коли/як/де/і на який час) - це, заодно, давало б і важилі впливу командирам, які б казали - " ще раз таке начудиш - і у відпустку не поїдеш!" А так - на таку погрозу, йде відповідь - "...та ніякої і так відпустки до року часу не буде, тому мені пох...!" 2. Військовий психолог (хоч 1-2дні на місяць)
п.с. "Вдарити/штрафанути" військову премію - майже не впливає/не мотивує "зальотчиків" бути "чемними"
Да я розумію, чому Ви тут шукаєте відповідь((
Про те й мова, що право та рішення про впровадження нововведень, не на Вашому рівні (дівізіону, бригади).
Чому не робиться, не місце для обговореннь. Тому й залишається "стойко переносить тяготы и лишения вслужбы", хоч і вбрали це положення зі статуту. І все б нічого, але ж Ви про наслідки... Для справи.
detroytred написав:Влада (яка формує резерви; приймає рішення про відпустки, ротації) від вас далеко.
Тому думати, взвішувати, бачити наслідки, які можуть статися на вашому рівні (дивізіону, бригади) повинні ваші начальники. Та по ланцюжку догори доповідати, навіть штовхати, якщо є реальна загроза.
Вони так і роблять... Але це все можна ж було запобігти/не довести до цього простими двома пунктами: 1. Чітке прописання відпусток(хто/коли/як/де/і на який час) - це, заодно, давало б і важилі впливу командирам, які б казали - " ще раз таке начудиш - і у відпустку не поїдеш!" А так - на таку погрозу, йде відповідь - "...та ніякої і так відпустки до року часу не буде, тому мені пох...!" 2. Військовий психолог (хоч 1-2дні на місяць)
п.с. "Вдарити/штрафанути" військову премію - майже не впливає/не мотивує "зальотчиків" бути "чемними"
Премія до 100 тисяч грн мабуть передбачає, що працювати доведеться понаднормово.
Так, як тут багато про що НЕ можна писати, бо "не на часі".... - то дозвольте мені пофантазувати
Був би я президентом/головнокомандуючим, то зробив би наступні речі: 1. Чітко прописав би відпустки військовим(під час війни/військового стану), де вже через 3-6міс. можна було б іти у відпустку на 7-10днів. І в першу чергу йшли б ті, хто найбільше днів був на вогневій(йли б такі через 3-4міс); наступні б йшли, хто менше днів був там.(через 4-5міс); і в останню чергу йшли б ті, які не були на вогневій(через 6міс) Як саме це зробити - то або ще більше призивати людей до ЗСУ, або знайти інший спосіб/варіант - але щоб відпустки були ОБОВ'ЯЗКОВО!!!
Речь в том, что норматив существует давно. - Это как "вода мокрая" или "солнце яркое". - 2 месяца после активных боёв.
Успіх написав:2. Військовий психолог 1-2дні на місяць проводив би з кожною групою/батареєю свою роботу! - теж обов'язково!
Хоч можуть і всі викласти свою думку щодо цих фантазій))
В штате существует ... или вернее введена штатная единица "капелан" - Рекомендую воспользоваться. Хотя самому стоит в первую очередь предпринимать шаги.