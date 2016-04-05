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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1499150015011502
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:49

  Bobua написав:А ситуація з дронами таки дивнувата якась.
Що наші "літачки" москвини збивають РЕПами -- це ж не таємниця, мабуть. Бо занадто масово це все... :(
І, водночас -- ніяких засобів протидії цьому всьому.
Я можу зрозуміти, якщо наше "айті" не здатне модифікувати прошивки дронів і програми керування ними (на смартфоні займає майже 1ГБ!), аби вони працювали краще.
Але ж щось простеньке зробити можна було би. От, хоч чи виконати дослідження -- які наліпки (на корпус дронів) дадуть найкращі відблиски з полів і змогу знаходити дрони за лічені хвилини. Бо то ж ненорм., якщо аж на передовій кожен бат. буде сам намагатись добути хоч якісь наліпки і дослідити їх дієвість... Чим же ж тоді зайняті всі тилові частини?? Я ж сподіваюсь, що хоч би НЕ чимось "традиційним" -- типу вчитись ходити строєм...

І ніяких РЕП з нашого боку.
І жодної снайперки на роту...
І жодної протидронової рушниці...
Москвини літають як їм заманеться -- а нам вже й підійматись страшно. :(


Тому що потрібно багато військових дронів (різні там Лелеки...), які РЕБами не перехоплюються, повертаються у точку вильоту чи діють по програмі, а не цивільні мавіки, які скуповуються волонтерами. Основним забезпеченням армії повинна займатись держава і не перекладати ці функції на волонтерів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:52

Кудрявий
Хай Успіх виправить, але його крик душі (точніше вболівання) не про для заспокоєння, надходження рівноваги та тощо воїнів.
Про інше.

Просто капець -- який гарний солдат!!!
Повага.

Успіх, психологи суттєво не виправлять. Це ж по суті ті ж самі вихователі...
Кого? Здоровенних чоловіків.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 30 чер, 2022 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:55

В кого є виходи на законотворців - підкажіть їм!
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В Україні діє 17 осередків "Партії політики Путіна"
https://youcontrol.com.ua/data-research ... ky-putina/
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  #<1 ... 1499150015011502
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