Bobua написав:А ситуація з дронами таки дивнувата якась.
Що наші "літачки" москвини збивають РЕПами -- це ж не таємниця, мабуть. Бо занадто масово це все...
І, водночас -- ніяких засобів протидії цьому всьому.
Я можу зрозуміти, якщо наше "айті" не здатне модифікувати прошивки дронів і програми керування ними (на смартфоні займає майже 1ГБ!), аби вони працювали краще.
Але ж щось простеньке зробити можна було би. От, хоч чи виконати дослідження -- які наліпки (на корпус дронів) дадуть найкращі відблиски з полів і змогу знаходити дрони за лічені хвилини. Бо то ж ненорм., якщо аж на передовій кожен бат. буде сам намагатись добути хоч якісь наліпки і дослідити їх дієвість... Чим же ж тоді зайняті всі тилові частини?? Я ж сподіваюсь, що хоч би НЕ чимось "традиційним" -- типу вчитись ходити строєм...
І ніяких РЕП з нашого боку.
І жодної снайперки на роту...
І жодної протидронової рушниці...
Москвини літають як їм заманеться -- а нам вже й підійматись страшно.
Тому що потрібно багато військових дронів (різні там Лелеки...), які РЕБами не перехоплюються, повертаються у точку вильоту чи діють по програмі, а не цивільні мавіки, які скуповуються волонтерами. Основним забезпеченням армії повинна займатись держава і не перекладати ці функції на волонтерів.